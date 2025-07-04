白飯升糖｜ 醫生推薦1種米 較糙米更有效穩定血糖 抗發炎護血管1種食法更佳

米飯的主要成份是澱粉，亦即碳水化合物的一種，進食後容易導致血糖急升，對於有糖尿問題人士而言特別需要注意。有醫生就引述糖尿病人實測進食各種不同米飯對血糖升幅影響，發現屬於精緻澱粉的白米未算對血糖有最大影響。醫生又推薦2種理想的米飯替代品，以及1種烹調方法有助降低米白的升糖指數。

