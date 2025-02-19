研究：多食1款水果長壽20年 醫生揭含抗衰老成份 有助抗發炎防腦退化
尿石素A有望助延壽20年
李思賢指出，科學家近年發現一種名為「尿石素A」（Urolithin A／UA）的天然代謝物，這種成分並不存在於食物中，而是由腸道菌群將富含鞣花酸的食物轉化而來。尿石素A能恢復細胞活力，維持記憶力和學習能力。動物實驗顯示，尿石素A可延長壽命約19%，換算成人類，可能多活15到20年。
李思賢續指，尿石素A與長壽、肌肉健康及大腦保護密切相關。它能啟動細胞層級的「清潔機制」，特別是針對線粒體的修復與更新；隨著年齡增長，線粒體功能會逐漸衰退，導致疲勞和代謝變慢，影響肌肉與大腦健康。尿石素A能促進「線粒體自噬」，清除老舊、受損的線粒體，讓健康的新線粒體取而代之，從而提升整體能量水平。
同時改善肌肉及大腦功能
研究顯示，補充尿石素A能改善肌肉耐力和力量，減少發炎反應，對於隨年齡增長而面臨肌肉流失風險的人群，有助於維持行動能力。此外，尿石素A還能保護大腦，維持記憶力和學習能力，降低阿茲海默症的風險。這些優點源於其優化細胞功能的能力，使身體系統保持在最佳狀態。
李思賢指出，尿石素A並非「長生不老」的靈丹妙藥，而是通過降低慢性發炎、改善能量代謝和增強免疫功能，使身體更有效地對抗衰老。此外，有針對百歲人瑞的研究顯示，他們體內的芳香烴受體（AHR）表達水平較高，而AHR正好與尿石素A的代謝途徑相關。
3種食物增加尿石素A產生
李思賢建議，想讓身體產生尿石素A，最推薦的食物之一是「石榴」，此外，核桃和莓果等富含鞣花酸的食物也是不錯的選擇。然而，尿石素A的效果仍需建立在健康的生活方式上，包括均衡飲食、規律運動、良好睡眠和壓力管理。
石榴食用建議
1.食用份量
建議每天攝取兩份水果即可滿足需求。若選擇飲用紅石榴汁，則建議每日攝取50至80毫升，並可根據個人口味調整濃度。約180毫升的無添加石榴汁，可以當作每日水果的其中一份。
2.飲用時機
紅石榴汁建議飯後飲用，有助於維持消化道機能，避免有機酸對消化道產生過多刺激。
3.注意事項
紅石榴含有糖分，應避免過量攝取，特別是需要管理糖類食用量的族群。紅石榴屬於高鉀水果，慢性腎病和高血鉀症患者應避免過量攝取。