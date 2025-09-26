飲食健康｜研究揭秋葵有效控血糖 切走1部位影響全失 拆解秋葵4大益處護眼控血壓

糖尿病是本港主要的慢性疾病之一。根據資料，現時全港約有70多萬人患糖尿病，亦即平均每10人當中就有1人是糖尿病患。有研究指出，秋葵萃取物對於改善高血糖有顯著效果。無論是實驗老鼠還是人體實驗均發現秋葵能有效降低血糖。其富含果膠的黏液能減緩糖分的吸收，從而幫助穩定血糖，因此在烹調時不應去除這些黏液。

