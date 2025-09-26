飲食健康｜研究揭秋葵有效控血糖 切走1部位影響全失 拆解秋葵4大益處護眼控血壓
動物實驗：證實秋葵的降血糖效果
台灣營養師楊斯涵於其社交平台上，分享一篇發表於《營養生物化學雜誌》的動物實驗研究。研究顯示，秋葵萃取物能有效改善高血糖。研究當中，因高脂飲食而誘發肥胖型代謝異常的小鼠，在攝取秋葵的乙醇萃取物及其類黃酮成分後，血糖和血中胰島素水平均有所下降，顯示出改善胰島素阻抗的效果。
人體實驗：秋葵具調節血案血糖作用
另一項納入8篇研究的人體實驗中，針對331位糖尿病前期或第二型糖尿病患者進行研究。與未使用秋葵的對照組相比，有秋葵介入的組別參與者有以下改變：
- 空腹血糖（FBG（有統計顯著的下降，顯示秋葵干預可使空腹血糖下降約14–15 mg/dL
- HbA1c（糖化血色素）無顯著改變，表示在這些研究中，HbA1c未被一致或顯著改進
楊斯涵指出，研究結果顯示食秋葵有助穩定血糖，但無法保證可以令血糖變回正常水平。
秋葵富含果膠 有助減緩糖分吸收
楊斯涵指出，秋葵富含水溶性膳食纖維，尤其是果膠，能形成膠狀物質以減緩糖分吸收，對血糖控制有益。雖然食用秋葵有助於穩定血糖，但不能保證血糖完全正常化，仍需配合整體飲食、運動、體重控制及藥物治療。
營養功能醫學醫師劉博仁也曾在社交媒體上指出，秋葵對大腦、血糖、腸胃、免疫力，甚至抗老化都有幫助。它能同時啟動抗氧化和抗發炎的關鍵路徑，是護腦的優良食材。烹調時應保留其黏液，這是秋葵最重要的保健成分，並避免過度烹炒。
秋葵4大健康益處
台灣家醫科醫生李唐越早前分享指秋葵具有4大益處，甚至被日本人讚譽為「綠色人參」，其益處包括：
1.補鈣
每100克秋葵含有約94毫克的鈣，且草酸含量低，鈣的利用效率高，是優良的鈣質來源。
2.護眼
秋葵富含維生素A和β-胡蘿蔔素，有助於維持視網膜健康。
3.調控血糖
秋葵的黏液含有多醣體，能降低膽固醇和血糖；此外，異槲皮素也能有效減少總膽固醇和血糖的吸收。
4. 調控血壓
根據美國衛生研究院的得舒飲食（DASH）計畫，建議多攝取鈣、鎂、鉀等礦物質以穩定血壓，而秋葵正好富含這些成分。
切走蒂頭可致營養流失
另一方面，台灣農糧署建議，在料理秋葵前，先保留蒂頭，並用清水洗去表面細毛，或用削皮刀去除蒂頭的皮後再料理，以避免黏液流失。若整支用水烚，則建議1至2分鐘後撈出，以免烹調過久導致營養流失，然後放入冰水中冰鎮以保留口感。