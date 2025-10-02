糖尿病｜70歲翁戒甜食糖尿仍超標 靠食1款瓜糖化血色素大減 醫生拆解原理：有效過食藥
廣告
夏季正值瓜類豐收時期。台灣有腎臟科專家指出，多食用多種瓜類有助控制血糖，甚至試過透過建議一名70歲、因血糖問題而即將要接受胰島素注射的長者多食絲瓜，成功令患者的糖化血色素大幅下降，效果甚至較血糖藥物更為優勝。
絲瓜有助降血糖 醫生：效果比藥物好
台灣腎臟科專家江守山分享指，該位老人起初在其的診所接受治療，儘管已同時服用4種降血糖藥物，糖化血色素仍然居高不下。由於控制不佳，醫生建議他開始使用胰島素，否則高血糖可能會對全身造成傷害。然而患者家屬就擔心胰島素會帶來多種負面影響，故向江守山尋求另一種建議。
戒甜食不如多食控糖食物
患者強調自己飲食控制得宜，完全不食甜食，然而江守山指單單不吃甜食來控制血糖只是消極做法，正確方法是積極攝取有助於降低血糖食物，例如絲瓜、葫蘆瓜或佛手瓜等，而這些食物的降血糖效果已獲研究支持。
因個人口味，該位患者最終決定多食用絲瓜，尤其鍾愛其口感及甜美，即使煮軟煮熟後亦不會影響口感。持續食用絲瓜一段時間後，患者的糖化血色素成功從8.6％下降至7.1％，雖然離開完全無血糖問題尚有距離，但就已經毋須再依賴胰島素來控制血糖。
膳食纖維與低升糖食物作用
對於糖尿病患者透過食絲瓜來控制血糖，台灣嘉義大林慈濟醫院新陳代謝科醫生黃欣寧亦有提出意見。她指選擇富含膳食纖維和低升糖指數（GI）的食物有助於穩定血糖，然而許多糖尿病患者常常不清楚哪些食物真正富含膳食纖維。
黃欣寧解釋，富含纖維的食物可以取代澱粉類，從而提高血糖的穩定性。纖維主要來自蔬菜，能延緩血糖上升，因為纖維會減緩其他食物中碳水化合物的分解和吸收速度。低GI食物也能減緩飯後血糖的快速上升。
小心「偽蔬菜」及「偽豆類」
低GI食物不會導致血糖快速飆升。江醫生提到的絲瓜、葫蘆瓜、佛手瓜、胡瓜、大黃瓜、冬瓜和苦瓜等，都是富含膳食纖維的低GI食物，適合用來替代主食以助控糖。然而，黃欣寧提醒有些名為瓜類的食物實際上屬於澱粉類的「偽蔬菜」，如地瓜（番薯）、南瓜及芋頭，糖尿病患者需特別注意。
豆類也容易被誤認為能舒緩血糖上升的食物。雖然豆類含有高蛋白質和高纖維，但如皇帝豆和蠶豆等偏向碳水化合物的豆類，若被糖尿病患者大量攝取，反而會導致血糖快速上升。