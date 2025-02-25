1款飲品日飲1匙逆轉糖尿 55歲女患腎衰竭服藥半年未癒 專家拆解9大療效護心血管穩血糖

台灣腎臟科專家洪永祥分享病例，一名55歲女性患者患有糖尿病、第三期腎衰竭和高血脂。儘管她定期運動並調整飲食，但病情改善有限。後來她將家中的大豆調和油換成另一種食油，同時每天生飲一種飲料，3個月後其高血脂及腎功能均有改善，壞膽固醇亦再無失控，甚至可停用降血脂藥，效果極為顯著。

