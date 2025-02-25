1款飲品日飲1匙逆轉糖尿 55歲女患腎衰竭服藥半年未癒 專家拆解9大療效護心血管穩血糖
患糖尿腎衰竭三期 女子服藥半年成效不彰
洪永祥在其臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」中提到，這位女性因糖尿病和慢性腎衰竭第三期在他的門診接受追蹤，但其血液和尿液檢查結果一直不理想。特別是壞膽固醇LDL高達210（目標應低於70），而好的膽固醇HDL偏低。她已服用降血脂藥超過半年，但血脂控制不佳，蛋白尿和腎絲球過濾率持續下降，腎絲球過濾率一年內從55降至35。
洪永祥曾懷疑這位女性的飲食習慣，並告訴她必須調整膽固醇水平，否則腎功能會迅速惡化。該女性表示，她已經減少外食，幾乎不吃水餃、五花肉、雞皮、油炸食物和麵包蛋糕，並且有規律運動，奈何病情仍未見改善。
改用橄欖油 病情180度逆轉
3個月後，這位女患者再度覆診，血液和尿液檢查結果顯示驚人變化；低密度膽固醇達標，好的膽固醇大幅提升，蛋白尿下降，腎絲球過濾率提高了20分。事主高興地表示，近3個月她只是將家中的大豆調和油換成橄欖油，並每天生飲20毫升特級冷壓初榨橄欖油，其他生活習慣並未改變。
洪永祥指出，這位女性的健康狀況改善後，他停用了她的降血脂藥，並減少了一顆降血壓藥。自此，她的壞膽固醇再也沒有失控，腎功能和蛋白尿也保持良好。洪永祥建議，對於找不到原因的膽固醇問題患者，可以嘗試將家中的烹調油改用特級冷壓初榨橄欖油，3個月後再進行血液和尿液檢查，許多案例的數據都得到了改善。
橄欖油具多種益處 生飲效果更佳
洪永祥指出，每日脂肪攝取對健康有影響，特級冷壓初榨橄欖油因其未經精煉的純淨特性，保留了豐富的生物活性成分，如單元不飽和脂肪酸、多酚、維生素E及其他抗氧化劑。越來越多研究顯示，每天攝取特級冷壓初榨橄欖油具有多種健康益處，尤其是以生飲方式攝取時，其活性成分能更完整地被人體吸收。
洪永祥引述一項澳洲研究團隊發現，經常食用特級冷壓初榨橄欖油的人群，慢性腎臟病的發病率降低30%，蛋白尿的風險降低23%。這可能與其抗氧化、抗發炎作用有關，並提供健康脂肪，因此具有護心、護血管與護腎臟的功效。
特級冷壓初榨橄欖油9大益處
根據上述女性的經驗和多篇文獻，洪永祥總結認為每天生飲特級冷壓初榨橄欖油具有多種健康益處，不僅能降低蛋白尿和延緩腎衰竭，還包括：
- 保護心血管
- 減少發炎
- 改善腸道健康
- 增強腦部功能
- 穩定血糖
- 促進體重管理
- 保護肝臟
- 增強免疫力
- 改善皮膚與頭髮健康