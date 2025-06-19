糖尿病｜全港70萬糖尿病患 專家嚴選15大降血糖食物 第1名熱量低/通便/增強免疫

本港估計約有70萬名糖尿病患者，大約每10名港人就有1人患糖尿，隨著人口老化，糖尿病患人數預期將繼續上升。事實上除藥物以外，高血糖問題亦可以透過飲食改善，有日本傳媒就集合15名健康飲食專家意見，歸納出15大降血糖最強食物，幫助大家透過飲食改善健康。

