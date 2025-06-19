糖尿病｜全港70萬糖尿病患 專家嚴選15大降血糖食物 第1名熱量低/通便/增強免疫
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本港估計約有70萬名糖尿病患者，大約每10名港人就有1人患糖尿，隨著人口老化，糖尿病患人數預期將繼續上升。事實上除藥物以外，高血糖問題亦可以透過飲食改善，有日本傳媒就集合15名健康飲食專家意見，歸納出15大降血糖最強食物，幫助大家透過飲食改善健康。
高血糖可引致糖尿
日本傳媒《介護ポストセブン》邀請15名醫院院長、營養師及內科醫生等專家，共同挑選出15款降血糖最強食物。熟悉糖尿病的當地醫生水野雅登解釋，人體在攝取碳水化合物之後，會嘗試將其轉化為脂肪以降低血糖值；換言之血糖值越高亦越容易導致肥胖，並同時增加患糖尿病風險。
水野醫生續指，要解決高血糖問題可以考慮服藥，但控制飲食亦同樣是方法之一；事實上有研究指出，要改善高血糖問題，調節生活習慣比單純食藥更有效；一方面改善飲食以抑制血糖上升，再同時透過運動主動降低血糖，是避免血糖過高以至罹患糖尿病的最佳方法。
專家嚴選15大降血糖食物
第14名：玄米
- 比白米含更多膳食纖維，不易令血糖上升
第14名：番茄
- 含多酚類「茄紅素」，能促進胰島素分泌
第13名：海帶芽
- 日常容易攝取，是推薦常備的乾燥裙帶菜
第10名：雜穀米
- 比白米更有口感，容易產生飽足感以控制食量
第10名：海蘊
- 同時含有不溶性與水溶性膳食纖維，夏天建議搭配醋食用
- 餐前食用能增加飽足感，防止過量飲食
第10名：蔬菜
- 生食或熟食效果相若，餐前食用能抑制血糖飆升
- 蔬菜中的多酚能抑制血糖上升
第8名：洋蔥
- 含多酚類物質「槲皮素」，被認為有抑制血糖上升效果
第8名：菊芋
- 菊芋特有的膳食纖維「菊粉」具有強力抑制糖分吸收效果
- 菊粉可降低大腸癌風險及改善血脂，但需持續數週攝取才有效
第7名：蒟蒻
- 含膳食纖維「葡甘露聚醣」無法被人體消化酵素分解，因此幾乎不會使血糖上升
- 低熱量且有飽足感，有助減少每餐份量
第6名：醋
- 主要成分「醋酸」作用於腸道，可延緩糖分吸收
- 除入饌外，餐前適量飲用亦能抑制血糖上升
第4名：海藻類
- 富含水溶性膳食纖維，能緩慢通過消化道，減緩糖分吸收
- 建議配搭「醋」一同食用，例如製作成醋拌海藻
第4名：乳酪
- 含大量乳清蛋白，能促進胰島素分泌的激素「腸泌素」增加
- 含糖乳酪反而會令血糖上升，建議選擇無糖款式
第3名：秋葵
- 秋葵的黏稠成分具有降低血壓、包覆腸道抑制糖分吸收的作用
- 含豐富水溶性與不溶性膳食纖維
第2名：納豆
- 富含水溶性膳食纖維，有助於緩和糖分吸收
- 與原料大豆相比，水溶性膳食纖維含量多出1.5倍，果膠亦具有抑制血糖上升效果
- 納豆等發酵食品有助避免腸道環境失衡，以免血糖升高
第1名：菇類
- 富含膳食纖維且低熱量，是抑制血糖上升的最佳食材
- 含有能緩和糖分吸收的水溶性膳食纖維，與促進排便順暢的不溶性膳食纖維
- 富含「β-葡聚醣」，能抑制炎症並提升免疫功能
報道指出，排名中名列前茅的食物大多富含膳食纖維，如菇類、秋葵及海藻；這些食物能延緩糖分吸收，是控制血糖的重要一環。在膳食纖維中又以可溶性膳食纖維對防止血糖飆升特別有效；於排行中位列第1位的菇類正正富含可溶性膳食纖維，同時亦含有「β-葡聚醣」，有助增強免疫系統。
另一方面，排行榜裡面的乳酪、菊芋及洋蔥都有助促進胰島素分泌。當體內血糖水平升高時，胰臟會分泌胰島素將葡萄糖轉化為能量；一旦這種功能下降，血糖就有可能無法被有效處理，導致血糖持續升高。