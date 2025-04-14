糖尿病｜1個時間飲水可降血糖 醫生：功效等同食藥 預防女性泌尿道感染腎結石

多飲水有益健康，但除份量之外，飲水的「時機」亦相當重點。有醫生引述研究指出，糖尿病患者如在特定時間前適量飲水，可在8個星期內將空腹血糖降低超過30 mg/dL，效用媲美部分降血糖藥物，有助控制糖尿病之餘亦對減肥有幫助。

