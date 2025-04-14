糖尿病｜1個時間飲水可降血糖 醫生：功效等同食藥 預防女性泌尿道感染腎結石
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多飲水有益健康，但除份量之外，飲水的「時機」亦相當重點。有醫生引述研究指出，糖尿病患者如在特定時間前適量飲水，可在8個星期內將空腹血糖降低超過30 mg/dL，效用媲美部分降血糖藥物，有助控制糖尿病之餘亦對減肥有幫助。
多飲水有助減重 降腎結石風險
台灣基因醫生張家銘早前於其社交平台專頁撰文，引述一項發表於2024年《JAMA Network Open》期刊的系統性回顧研究；研究分析了全球18篇臨床隨機對照試驗，發現每天適量飲水確實有助於減重、降低腎結石復發風險、改善血糖控制，並延長泌尿道感染的發作間隔。
張家銘強調，僅僅是養成餐前飲水的習慣，就能顯著促進減重。這是因為餐前飲水能讓胃部產生預先的飽足感，從而減少暴飲暴食或攝取過多高熱量食物的機會。
張家銘指出，過去人們常說多喝水能預防腎結石，這次研究提供了具體指標：每天尿量達到2000毫升以上，5年內腎結石復發的機率可減少近一半。對於常反覆泌尿道感染的女性，研究顯示每天多喝1500毫升的水，不僅能延後下一次感染的時間，還能減少抗生素的使用。
正確時機飲水可降血糖 效果等同食藥
張家銘續指在一項糖尿病患者相關研究中，發現在3餐前飲適當份量的水，持續8周後可以令空腹血糖下降超過30 mg/dL，效用幾乎等同於部分血糖藥。飲水時機及份量分別為：
- 早餐前250毫升
- 午餐前500毫升
- 晚餐前500毫升
張家銘建議，喝水應成為日常生活的一部分，而非為了達標而強迫自己大量飲水。他指出不同時段飲水可以有以下功效：
- 起床後：喚醒腸胃
- 出門前：啟動代謝
- 飯前：調節血糖
- 下午時間：提振精神
- 睡前：提前補充水份
對於有膀胱過動症、夜尿困擾的長者或腎臟病患者，張家銘提醒增加飲水量前應評估自身狀況，有時候少量多次飲水反而更為適宜。