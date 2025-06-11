糖尿飲食｜早餐食白粥反致血糖失控 婦人靠飲食3招6周減9磅 逆轉糖尿降血脂穩血糖

一名71歲的糖尿病婦人多年來為了避免血糖波動，每日早餐故意吃得清淡，同時配合藥物和胰島素治療。然而婦人的血糖狀況不僅未見改善反而惡化。經醫生診斷後發現問題根源正正在於「飲食清淡」，並建議事主調整飲食習慣，成功控制體重之餘就連體重都在6星期內減去9磅。

