糖尿飲食｜早餐食白粥反致血糖失控 婦人靠飲食3招6周減9磅 逆轉糖尿降血脂穩血糖
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一名71歲的糖尿病婦人多年來為了避免血糖波動，每日早餐故意吃得清淡，同時配合藥物和胰島素治療。然而婦人的血糖狀況不僅未見改善反而惡化。經醫生診斷後發現問題根源正正在於「飲食清淡」，並建議事主調整飲食習慣，成功控制體重之餘就連體重都在6星期內減去9磅。
71歲糖尿婦血糖失控
台灣減重醫生蕭捷健曾分享病例，指該名71歲的患者罹患糖尿病多年，口服藥物已無法控制血糖，還需施打胰島素。蕭醫生指出，儘管患者每天注射40單位胰島素，效果仍不顯著，於是她來診所尋求幫助以控制血糖和降低內臟脂肪。
蕭捷健解釋，糖尿病患者因胰島素阻抗，導致胰島素降血糖的能力下降，不依賴胰島素的話血糖將持續偏高。他指出高血糖如同毒藥，會損害視網膜和腎臟的微血管，最終可能導致失明和腎衰竭。
飲食清淡屬升糖元兇
醫生其後又發現，事主血糖居高不下的根源在於其飲食過於清淡；蕭捷健指，患者的早餐以白饅頭和白粥為主，缺乏肉類，這種看似健康的飲食實際上含有大量精製澱粉，會刺激血糖上升。
3大建議穩定血糖
1.增加蛋白質攝取
由於患者牙口不佳，蕭醫生建議在餐前補充植物蛋白質，將每日蛋白質攝取量提升至體重（公斤）乘以1.5至2克，並應先攝取蛋白質再食其他食物，有助於穩定血糖並延長飽足感。
2.選擇優質澱粉
蕭醫生指糙米去糠後變成白米，升糖指數亦會隨之上升；當米成粥後吸收速度更快，血糖更難以下降。醫生建議將饅頭改成番薯，白米飯改成糙米，麵條則改為冬粉，有助穩定血糖。
3.增加運動量
蕭捷健建議，喜愛高熱量和精製澱粉食物的人應增加活動量，多走路或進行輕度運動。
婦人調整飲食6周 降體脂血糖減9磅
患者其後按照蕭醫生的建議進行飲食調整，6周後體脂肪從39.5%降至34%，內臟脂肪從11.6降至9.6。更重要的是，胰島素用量從每天40單位減至16單位，早上血糖控制在100mg/dl以內。此外，患者體重減少近4公斤，成功達到增肌減脂的效果。