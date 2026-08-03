飲食健康｜每日3杯紅茶降膽固醇？ 研究揭紅茶7大好處 降中風風險具抗癌潛力

提起有益健康的茶類，不少人首先想到綠茶。台灣營養師科提斯指出，紅茶同樣含有多種多酚類化合物，長期飲用無糖紅茶，可能有助改善血壓、調節血脂、穩定餐後血糖及提升抗氧化能力，部分研究亦發現，飲用紅茶與較低的心血管疾病及中風風險有關。其中一項綜合9項研究、涵蓋逾19萬名成年人的分析顯示，每天飲用約3杯紅茶，與較低的中風風險相關；另有研究發現，正常及糖尿病前期成年人飲用紅茶後，餐後血糖反應有所改善。

