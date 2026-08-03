飲食健康｜每日3杯紅茶降膽固醇？ 研究揭紅茶7大好處 降中風風險具抗癌潛力
血壓飆高可致多種嚴重併發症
科提斯在Facebook專頁「營養師科提斯－陪你打造健康好身體」發文表示，當工作、投資或生活壓力增加時，不少人的血壓亦可能隨之上升，但千萬不要忽視血壓偏高的問題。長期高血壓會增加心臟衰竭、心肌梗塞、中風、腎臟受損及動脈粥樣硬化等嚴重併發症風險。若血壓持續偏高，應及早求醫、按時服藥，並配合運動、體重管理及健康飲食。飲品方面，可減少汽水、手搖飲品及其他含糖飲料，改為飲用不加糖的紅茶。研究顯示，長期飲用紅茶可能有助改善血壓狀況，並具有以下7方面的健康潛力。
1. 降低心血管疾病風險
科提斯引述Gardner等人整理1990年至2004年間有關紅茶的研究，結果顯示，定期飲用紅茶與較低的心臟疾病風險相關。研究亦指出，每天飲用約3杯紅茶，可明顯改善體內的抗氧化狀況，可能有助減少氧化壓力對血管造成的損害。
2. 幫助調節血脂
Davies等人的研究發現，高膽固醇血症患者在日常飲食中加入紅茶後，血液中的低密度脂蛋白膽固醇水平有所下降。低密度脂蛋白膽固醇，即俗稱的「壞膽固醇」，水平過高可令脂肪沉積於血管壁，增加動脈粥樣硬化、心臟病及中風風險。
3. 減少脂肪堆積
Pan等人的研究指出，紅茶多酚可能抑制部分脂質及糖類在消化道內的消化和吸收，並減少脂肪細胞增殖。紅茶多酚亦可能促進脂質分解，從而減少脂肪堆積，具有抑制肥胖的潛力。有體重管理需要的人，應選擇無糖純紅茶，並配合整體熱量控制及規律運動。
4. 降低中風風險
科提斯引述兩項有關紅茶與中風風險的研究。Larsson等人曾追蹤74,961名參與者約10.2年，結果發現，每天飲用4杯或以上紅茶，與較低的中風風險相關。另一項由Arab等人進行的統合分析，整合9項研究，涉及194,965名成年人，當中包括4,378名中風患者。分析結果顯示，每天飲用約3杯紅茶，亦與較低的中風風險有關。
5. 具有潛在抗癌作用
Way等人的研究發現，紅茶多酚所含的茶黃素，對激素依賴型乳腺腫瘤可能具有保護作用。Liang等人的研究則指出，紅茶多酚中的「茶黃素-3,3′-雙沒食子酸酯」，對部分腫瘤細胞具有抑制增殖的活性。
6. 幫助穩定血糖
Tanga等人的研究發現，紅茶萃取物可降低血糖水平，並提升身體代謝糖分的能力。Butacnum等人的研究亦顯示，飲用紅茶可能改善正常成年人及糖尿病前期成年人的餐後血糖反應，減少進食後血糖快速上升。
7. 幫助中和自由基
人體在正常代謝過程中會產生自由基。當自由基過多時，可增加體內氧化壓力，直接或間接損害核酸、蛋白質及其他生物分子，並與多種慢性疾病的形成有關。紅茶多酚具有抗氧化作用，可幫助中和自由基，減少氧化壓力對細胞及血管造成的傷害。
紅茶含多種多酚化合物
紅茶的健康潛力，主要與當中的多酚類化合物有關，包括：
- 表兒茶素沒食子酸酯；
- 茶黃素；
- 茶紅素；
- L-茶氨酸；
- 兒茶素；
- 類黃酮。
茶葉在製作紅茶的發酵及氧化過程中，部分兒茶素會轉化成茶黃素及茶紅素，形成紅茶特有的顏色、味道及抗氧化成分。
每天一定要喝3杯？
部分研究以每天3杯或4杯以上紅茶作為觀察分量，但科提斯強調，毋須過度糾結喝多少才最有效。研究使用的茶葉分量、杯子容量、沖泡時間及受試者生活習慣各有不同，因此不能將「每天3杯」視為適合所有人的固定標準。較實際的做法，是將無糖紅茶視為健康飲品選擇，以它取代汽水、加糖果汁及其他含糖飲品，再配合規律運動、均衡原型飲食、充足睡眠及體重管理。
飲紅茶注意4件事
- 選擇無糖紅茶
避免加入砂糖、糖漿、煉奶、奶精或珍珠，以免攝取過多糖分及熱量。
- 留意咖啡因
對咖啡因敏感、容易失眠、心悸、焦慮或胃部不適的人，應控制分量，並避免在晚上飲用。
- 避免空腹飲用濃茶
部分人空腹飲濃茶後可能出現胃部不適、噁心或心跳加快，可改為餐後飲用或降低濃度。
- 不能代替藥物
患有高血壓、糖尿病、高血脂、心臟病或其他慢性疾病的人，仍須定期覆診及按醫生指示接受治療。
科提斯提醒，紅茶雖然具有多方面的健康潛力，但不能取代正規醫療。與其將紅茶視為「治病飲品」，更適合把無糖紅茶納入整體健康生活，與均衡飲食及運動共同發揮作用。