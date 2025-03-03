長期茹素恐缺乏多種營養素 可致7大嚴重疾病 損免疫力易貧血增骨折風險

創作歌手方大同於上月2月21日病逝，享年41歲，消息震驚外界。事實上，方大同不煙不酒、長期茹素，而無獨有偶，台灣著名藝人大S同樣於上月不幸離世，而她亦曾為了家中愛犬而茹素13年，「素食是否對健康有壞影響」引起網民討論。有醫生就指出，長期素食可降低多種嚴重疾病風險，同時長期缺乏多種特定營養亦會增加7種疾病風險。

