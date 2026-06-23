血管健康｜食飯清淡無大魚大肉 77歲翁膽固醇高險中風 醫生揭食錯1種地雷食物

很多人以為食素等於清淡、健康，只要不吃大魚大肉，就能遠離三高及中風風險。不過，素食也有陷阱。台灣一名77歲男子長年茹素，自認飲食清淡，沒想到某天左手、左腳突然無力，就醫檢查後發現，雖然血管未見明顯阻塞，但壞膽固醇偏高，尿酸更升至9.1 mg/dL，已超出男性一般建議維持在7.0 mg/dL以下的水平。醫師追問飲食習慣後，發現問題可能出在加工豆製品。

