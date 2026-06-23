血管健康｜食飯清淡無大魚大肉 77歲翁膽固醇高險中風 醫生揭食錯1種地雷食物
台灣員榮醫院神經內科主任葉宗勳醫生在社交平台分享個案，指該名77歲男患者是虔誠素食者，平日自覺吃得清淡，一生甚少進食大魚大肉。然而，患者某天突然出現左手、左腳無力，肢體不聽使喚，於是求醫檢查。雖然檢查未見血管阻塞，但其壞膽固醇及尿酸水平異常，對長者而言已是血管健康警號。
食素不等於護血管 加工豆製品暗藏油鹽風險
葉醫生指出，患者為了增加飽足感及補充蛋白質，幾乎餐餐都大量進食豆製品，包括豆乾、豆包，甚至加工素肉。這類食物雖然屬素食，但加工過程中常加入較多油脂及鹽分，若進食過量，再加上飲水不足，便可能令尿酸在體內慢慢累積。
不少素食者會以豆製品作主要蛋白質來源，這本身並非問題，關鍵在於選擇和分量。天然、少加工的豆類食品，與高油、高鹽、經調味加工的素肉或豆製品，對身體影響並不一樣。若長期以加工豆製品取代正餐，表面上沒有吃肉，實際上仍可能攝取過多油脂、鈉質，增加代謝及血管負擔。
高尿酸不只傷關節 亦可能令血管慢性發炎
很多人提起高尿酸，第一時間想到痛風，但葉醫生提醒，高尿酸亦與血管健康有關。尿酸過高可能引起血管內皮細胞慢性發炎，加速血管硬化及動脈粥狀硬化。即使一個人沒有經常進食大魚大肉，只要血管彈性變差、血液循環受阻，長期累積的發炎反應仍可能增加腦中風風險。今次個案中，患者出現左側肢體乏力，正是身體發出的警號。對長者而言，突然單側手腳無力、活動不靈活，絕不能只當作疲倦或年紀大，應盡快求醫檢查，避免錯過處理時機。
健康食素4大原則 減少血管與代謝負擔
葉醫生建議，素食者要避免跌入「以為清淡，其實高油高鹽」的陷阱，日常飲食可留意以下4點：
1.增加深綠色蔬菜比例
每餐不應只靠豆製品填飽肚，可增加深綠色蔬菜，有助提升膳食纖維及多種微量營養素攝取。
2.澱粉選擇全穀雜糧
主食可多選優質全穀雜糧，減少精製澱粉比例，令血糖及代謝負擔較穩定。
3.嚴控加工豆製品分量
豆乾、豆包、加工素肉等不宜餐餐大量進食，尤其要留意油脂、鹽分及調味成分。
4.補充足夠水分
飲水不足會影響尿酸代謝，若本身尿酸偏高，更應建立規律飲水習慣，避免尿酸悄悄累積。
調整飲食配合服藥後 情況明顯改善
葉醫生指該名患者在調整飲食結構並規律服藥後，肢體無力情況目前已大幅改善。個案亦提醒大眾，素食不等於可以無限制進食加工食品。真正健康的素食，重點不是單純「不吃肉」，而是要控制加工食物比例，確保蔬菜、全穀、水分和蛋白質來源分配得宜。對中老年人而言，若本身已有壞膽固醇偏高、尿酸偏高或血管硬化風險，更應定期檢查相關指標。飲食看似清淡，也可能因加工食品、飲水不足及營養比例失衡，令中風風險在不知不覺間累積。