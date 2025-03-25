抗癌飲食｜綠茶可防6種癌症 每日3杯中風風險減24％ 1種沖法抗癌力增20％
綠茶有助保護大腦 每日3杯預防失智
《紐約郵報》早前報導，日本研究人員透過問卷調查近9000名成年人的咖啡和茶飲用習慣，並對受訪者的大腦組織進行掃描。結果顯示，經常飲用綠茶的老人大腦「白質」病變的機率較低，而「白質」與認知能力息息相關，是失智症的關鍵因素之一。
研究人員未能發現咖啡對阻止認知能力下降有任何顯著效果，因此得出結論：綠茶，尤其是每天飲用三杯或以上，可能比咖啡更能有效預防失智症。研究同時發現，每日飲用4杯或以上並不會明顯增加功效。
中風風險最高減24％
這項研究與過去的研究結果一致，證實綠茶確實能防止老年人大腦認知能力下降。根據2022年的統合分析，每天飲用一杯綠茶可降低6%的失智症風險。研究還發現，每天飲用2到3杯綠茶能達到最佳效果，而飲用四杯或以上則無明顯增益。這也解釋了希臘伊卡里亞島上失智老人較少的原因之一。
綠茶抗氧化與心血管保護作用
常飲綠茶不僅能預防大腦功能退化，還有其他健康益處。綠茶富含抗氧化劑「兒茶素」，特別是「表沒食子兒茶素沒食子酸酯」（Epigallocatechin gallate），具有抗病毒、抗發炎和抗腫瘤的作用，能保護細胞並降低癌症風險；2023年研究顯示，每天攝取2至4杯綠茶可降低中風機率24%，因此定期飲用綠茶有助於降低膽固醇和血壓，進而減少心血管疾病和中風的風險。
台灣急症科醫生張適恆曾指出，茶裡面的兒茶素具有抗癌和減少內臟脂肪功效，經常飲用者患胃癌風險降低30%，同時減低肺癌、口腔癌、卵巢癌及淋巴癌風險。他又指綠茶含有最多兒茶素，因而如想透過喝茶攝取最多兒茶素，應選擇綠茶，並以攝氏80至90度的熱水浸泡20分鐘，這樣溶解出的兒茶素比冷泡高出兩成以上。
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3大方法促進兒茶素釋放
綜合資料，有多種方法幫助人體吸收綠茶中的兒茶素，提升其健康益處，方法包括：
1.搭配維他命C（如檸檬）
維他命C能防止兒茶素在腸胃中被分解，研究表明這種搭配可將吸收率提高數倍（甚至達 6-13 倍，取決於劑量）。故此在綠茶中加入檸檬汁或富含維生素 C 的水果（如柑橘、葡萄柚），可以顯著提升兒茶素的吸收率。
2.選擇未發酵的綠茶
綠茶的兒茶素含量高於紅茶或烏龍茶；建議挑選未經發酵的綠茶（如日本煎茶、龍井），因為發酵過程會減少兒茶素含量。
3.冷泡數小時
冷泡避免高溫氧化；嘗試冷泡綠茶（用冷水浸泡數小時），不僅口感清爽，也能有效釋放兒茶素。