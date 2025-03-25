抗癌飲食｜綠茶可防6種癌症 每日3杯中風風險減24％ 1種沖法抗癌力增20％

據美國國立衛生研究院（NIH）統計，美國全國約有670萬人罹患失智症，預計至2060年，患病人數將增加至1,380萬人，對個人、家庭以至社會都可以構成重擔。有研究就顯示，每日飲用1種茶可預防失智，更可同時降低患心血管疾病及癌症風險。

