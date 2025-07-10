綠豆湯食譜︱燃脂減重養腸道好菌 推薦3款綠豆湯+中藥食譜 排毒助眠明目疏肝

炎熱夏季常見口乾舌燥、喉嚨不適及睡眠質素下降，往往意味著體內火氣過盛、燥熱與濕氣重。有中醫師指出，綠豆湯是傳統中醫推薦的降火良方，其用料價廉、製作方法簡單，但同時具顯著清熱解毒作用，可助身體恢復平衡，緩解上述不適症狀。

