綠豆湯食譜︱燃脂減重養腸道好菌 推薦3款綠豆湯+中藥食譜 排毒助眠明目疏肝
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炎熱夏季常見口乾舌燥、喉嚨不適及睡眠質素下降，往往意味著體內火氣過盛、燥熱與濕氣重。有中醫師指出，綠豆湯是傳統中醫推薦的降火良方，其用料價廉、製作方法簡單，但同時具顯著清熱解毒作用，可助身體恢復平衡，緩解上述不適症狀。
綠豆湯有助燃脂 配合中藥材排毒安神
綜合台灣傳媒報道，中醫師艾莉絲指綠豆湯不僅能降火氣、清燥熱，其養生效果甚至被昂貴藥方更佳。對應不同症狀，艾莉絲又推薦在綠豆湯裡面加入不同的中藥材，以達到專門調理效果，其具體做法如下：
健脾去濕：陳皮、生薑
針對脾胃濕熱、四肢沉重及消化不良者，建議加入陳皮10克、茯苓5克及生薑1至2片，促進理氣健脾，幫助排除濕氣。
清心安神：蓮子、百合
適合心火旺盛、心悸失眠者，可加入蓮子20克及百合15克，煮成安神綠豆湯，有助穩定情緒、改善睡眠質量。
疏肝明目：玫瑰、菊花
肝鬱火旺、眼睛紅腫或頭暈耳鳴者，可加入玫瑰花10克與菊花5克，清熱解毒，緩解肝火引起的不適。
綠豆抗性澱粉與擬桿菌啟動大腸燃脂
台灣三樹金鶯診所的體重管理主治醫師蕭捷健曾於社交平台發文，分享一項來自《Cell Metabolism》期刊的最新研究。他解釋指綠豆、綠香蕉、凍番薯、燕麥等食物富含抗性澱粉和β-葡聚醣，經腸道發酵後會釋放乙酸；乙酸能促使擬桿菌大量繁殖，這些菌群如同清道夫般迅速消耗腸道中的糖分，讓身體轉而燃燒脂肪，進入「天然燃脂模式」。
蕭續指，若曾大量使用抗生素，擬桿菌族群減少，即使攝取再多纖維也無法啟動燃脂反應。因此擬桿菌是否「健康存活」可能是「多食菜仍未能減肥」的主因。蕭捷健最後分享個人煮綠豆的快速方法：將洗乾淨的綠豆放入電飯煲，打開稀飯模式，30秒即可完成簡單的綠豆湯，既方便又健康。