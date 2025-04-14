維他命補充劑｜常食保健品致脂肪肝 醫生揭做錯1步釀禍 男子肝指數超標5倍

過度補身可變傷身！一名70多歲男子未患肝炎，亦無飲酒習慣，但就被發現肝指數異常升高。醫生進一步了解後得知，事主因長期大量服用綜合維他命，懷疑嚴重重複用藥而不自知，由於多為脂溶性維生素無法排出體外，最終導致肝臟受損，並且出現脂肪肝。

