維他命補充劑｜常食保健品致脂肪肝 醫生揭做錯1步釀禍 男子肝指數超標5倍
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過度補身可變傷身！一名70多歲男子未患肝炎，亦無飲酒習慣，但就被發現肝指數異常升高。醫生進一步了解後得知，事主因長期大量服用綜合維他命，懷疑嚴重重複用藥而不自知，由於多為脂溶性維生素無法排出體外，最終導致肝臟受損，並且出現脂肪肝。
台灣胃腸肝膽醫生楊子緯曾於當地節目分享有關病例：該男子是由心臟科轉介，原因是被發現肝發炎指數飆升至200多（正常上限為40）。楊醫生指從過往臨床經驗估計，肝指數突然飆升多與脂肪肝或服用降血脂藥有關。經檢查後，醫生發現患者僅輕度脂肪肝，且長期服用降血脂藥，但由於他已服藥多年，估計與肝發炎指數突現升高無關。
長期過量食保健品 男子肝指數超標5倍
楊醫生進一步詢問事主是否有服用其他藥物，陪同的家屬就表示事主平時會服用大堆保健品，但就不清楚藥物種類及功效；楊醫生發現有關藥物竟然全屬綜合維他命，顯然病人有重複用藥的問題，等於吃進數倍以上的維他命卻不自知。
楊醫生提醒，脂溶性維他命A、D、E、K，過量攝取會難以排出體外，進而對身體造成負面影響，當下已建議男子立即停止服用所有的綜合維他命，後續再追蹤肝指數就有明顯下降。
醫生續指，缺乏維他命A可能會造成夜盲、掉髮、皮膚乾燥、容易感冒等情況。但大量使用亦可能會造成噁心、嘔吐、視力模糊、暈眩等症狀；若長期使用，就會造成肝損傷或骨骼關節疼痛等，千萬要注意。
均衡飲食足夠攝取營養素
據香港消委會《健康錦囊-精明用藥系列》資料，維他命是維持身體正常運作所必需的微量營養素，當中可分為「脂溶性」的維他命A、D、E及K，以及「水溶性」的維他命B及C；除維他命D及K可以由人體自行製造外，其餘的維他命均需要在膳食中攝取。
消委會指維他命和礦物質都可在食物中找到， 例如：
- 魚類：維他命A、B、鈣、碘、鋅
- 肉類：維他命B、鈉、鈣、磷、硒
- 牛肉：鐵質
- 蛋黃：維他命A、B、D、E
- 蔬菜：維他命B、C、E、K、鈣、鎂
- 奶類：鈣質
各種營養素過量攝取風險及建議攝取量
一般而言，透過均衡飲食可足夠充分吸收各種營養及礦物質；如選擇服用補充劑補充營養素，則要留意份量不應過量，否則將導致以下問題：
|營養素
|過量服用影響
|建議攝取量
|維他命A
|大量進食可引致中毒，影響幾近身體所有部位，包括眼、骨、血、皮膚、中央神經系統及肝，症狀包括頭痛、脫皮、胰臟及腎臟增大、骨骼變厚和關節疼痛
|500—600微克視網醇當量
|維他命D
|缺乏胃口、噁心、嘔吐、小便增加，長期攝入高分量會引致軟組織鈣化及致命的腎衰竭
|5—10微克
|維他命E
|除了容易導致正在服用抗凝血藥的人士出血外，罕有出現毒性反應
|7.5—10毫克α-生育酚當量
|維他命K
|可影響抗凝血藥的作用，服用前須向醫生查詢
|55—65微克
|維他命B3
|輕微過量可引致臉部及肩膀發紅、發癢及胃部不適。大量進食可引致潰瘍、痛風及損害肝臟
|14—16毫克菸鹼酸當量
|維他命B6
|會影響用來治療帕金遜病的藥物左旋多巴。過量進食會損害神經、影響血糖水平，亦會影響抗抽搐劑的作用
|1.3—1.7毫克
|維他命C
|每天進食多於1克的分量會引致頭痛、腸道及泌尿系統問題
|45毫克
|鈣
|影響腸道及腎臟
|1,000—1,300毫克
|鐵
|鐵積聚、肝臟損害、糖尿病、皮膚色素積聚
|11.4—24.5毫克
|碘
|偶爾引致甲狀腺激素過高
|150微克