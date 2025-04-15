維他命過量攝取可致中風肺癌 4類維他命補充劑宜忌 消委會推薦8種食物天然吸收

不少港人因生活忙碌、飲食不定時及偏食等問題，傾向以維他命補充劑補足營養。市面上相關產品琳瑯滿目，然而，過量攝取維他命可能對健康構成風險，甚至有研究指出或與腦中風有關。消委會報告引述香港營養師協會、香港醫院藥劑師學會及香港醫學會代表等多位專家意見，提醒市民注意維他命補充劑的攝取，拆解維他命D、A、E、K四種脂溶性維他命的補充宜忌，並分享可從哪些天然食物中攝取這些營養素。