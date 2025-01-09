維他命B雜｜水溶性維他命4大功效 留意攝取份量避免3大副作用

維他命B雜是水溶性維他命群，涵蓋多種對身體至關重要的營養素。這些維他命主要包括B1（硫胺素）、B2（核黃素）、B3（煙酸）、B5（泛酸）、B6（吡哆醇）、B7（生物素）、B9（葉酸）以及B12（鈷胺素）。這些維他命協同作用，對能量產生、神經系統健康、免疫功能及皮膚、頭髮等方面有著至關重要的作用。

