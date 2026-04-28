營養補充｜維他命C水溶片飲過量+長者生多粒腎石無法站立+拆解風險：血壓失控增心血管負擔

為增強抵抗力而過量補充維他命C，隨時適得其反損害腎臟。有營養師分享個案，指一名長輩為防感冒，每日將高劑量維他命C水溶片當水飲，半年後竟生出大量腎結石。營養師警告，長期攝取超高劑量維他命C不但會形成草酸鈣結石，水溶片隱藏高鈉更會令血壓失控；建議大眾從天然生果中攝取維他命C最為安全。

