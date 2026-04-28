營養補充｜維他命C水溶片飲過量+長者生多粒腎石無法站立+拆解風險：血壓失控增心血管負擔
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為增強抵抗力而過量補充維他命C，隨時適得其反損害腎臟。有營養師分享個案，指一名長輩為防感冒，每日將高劑量維他命C水溶片當水飲，半年後竟生出大量腎結石。營養師警告，長期攝取超高劑量維他命C不但會形成草酸鈣結石，水溶片隱藏高鈉更會令血壓失控；建議大眾從天然生果中攝取維他命C最為安全。
超高劑量轉化草酸 鈣質結合變結石
台灣營養師邱世昕在其社交專頁分享病例，指該名長輩每日沖泡2粒高劑量維他命C水溶片當水飲用，持續半年後突然腰痛難以站立，經檢查後發現腎臟長了許多顆結石。
邱世昕指出，適量攝取維他命C確實能幫助身體抗氧化。然而，若每日灌下2000甚至3000毫克超高劑量，身體根本難以吸收。多餘維他命C經過肝臟與腎臟代謝後，會大量轉化成草酸；當大量草酸進入尿液並遇上血液中鈣質，就會形成極度堅硬草酸鈣結晶。他直言這種錯誤習慣，等於在不知不覺間把腎臟變成了「採石場」。
水溶片暗藏高鈉 易致水腫血壓飆
除了結石風險，市面常見水溶片更隱藏高鈉陷阱。邱世昕解釋，水溶片加了大量碳酸氫鈉以產生起泡效果，大眾在飲用維他命C同時，亦喝下了驚人份量鈉質。對於血壓偏高或腎臟功能已經開始退化人士而言，每日飲用不僅容易引發水腫，更會讓血壓悄悄失控，大幅增加心血管負擔。
攝取天然維他命C 3大安全補充貼士
邱世昕建議，想要補充維他命C，最好還是回歸天然食物。他推薦每日進食半個紅心番石榴或1個黃金奇異果；天然生果維他命C吸收率極高，更附帶膳食纖維跟植化素，是真正能強化免疫系統黃金組合。
若無可避免要依賴營養補充品，他建議大眾必須嚴格遵守以下3大安全貼士，減低對腎臟構成的風險：
- 選擇一般膠囊或藥丸：盡量避免飲用水溶片，改為吞服一般維他命C膠囊或藥丸，避開隱藏的碳酸氫鈉成分。
- 低劑量並分次攝取：切忌一次過服用超高劑量，應選擇低劑量產品並分開多次進食，讓身體有充分時間吸收。
- 每日飲足2000毫升清水：補充期間務必飲足夠純白開水，透過充足水分將體內多餘草酸順利沖刷並排出體外。