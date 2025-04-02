羅漢果食譜｜清熱潤肺化痰止咳 5款羅漢果水食譜推介 滋潤護膚 高血壓、喉嚨痛啱飲

羅漢果擁有「神仙果」美譽，是中醫常用的藥食兩用食材，其性味甘涼，歸肺、大腸經。果實不僅味道甘甜，還具有清熱潤肺、化痰止咳、生津止渴的功效，常被用來緩解喉嚨不適、乾咳、口渴等症狀。無論是簡單的羅漢果水還是搭配其他食材的茶飲，都因其製作簡便、功效顯著而深受喜愛。以下為大家介紹5款羅漢果水及茶食譜，涵蓋材料、製作方法、功效及飲用宜忌。

