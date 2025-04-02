羅漢果食譜｜清熱潤肺化痰止咳 5款羅漢果水食譜推介 滋潤護膚 高血壓、喉嚨痛啱飲
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羅漢果擁有「神仙果」美譽，是中醫常用的藥食兩用食材，其性味甘涼，歸肺、大腸經。果實不僅味道甘甜，還具有清熱潤肺、化痰止咳、生津止渴的功效，常被用來緩解喉嚨不適、乾咳、口渴等症狀。無論是簡單的羅漢果水還是搭配其他食材的茶飲，都因其製作簡便、功效顯著而深受喜愛。以下為大家介紹5款羅漢果水及茶食譜，涵蓋材料、製作方法、功效及飲用宜忌。
5款羅漢果水／茶食譜推介
1. 羅漢果陳皮水
所需材料
- 羅漢果 1個
- 陳皮 10克
- 清水 1.5公升
- 冰糖（可選） 適量
製作方法
- 將羅漢果洗淨，輕輕敲碎成小塊；陳皮用溫水浸泡10分鐘，刮去內層白囊。
- 將羅漢果與陳皮放入鍋中，加入1.5公升清水。
- 大火煮沸後，轉小火慢煮20分鐘。
- 若喜歡甜味，可加入適量冰糖，攪拌至溶解。
- 熄火後靜置5分鐘，濾去渣滓即可飲用。
功效
清熱化痰、潤肺止咳、理氣健脾，特別適合因肺熱引起的咳嗽、痰多或消化不良者。
飲用宜忌
- 適合：吸煙者、喉嚨乾燥或經常熬夜人士。
- 不適合：脾胃虛寒、易腹瀉或手腳冰冷者，因羅漢果與陳皮性偏涼，過量飲用可能加重寒症。
2. 羅漢果枸杞茶
所需材料
- 羅漢果 1/2個
- 枸杞 10克
- 紅棗 5顆
- 清水 1公升
製作方法
- 羅漢果洗淨敲碎，枸杞與紅棗用清水沖洗乾淨。
- 紅棗剪開去核，與羅漢果、枸杞一同放入鍋中。
- 加入1公升清水，大火煮沸。
- 轉小火煮15分鐘，讓食材釋放養分。
- 熄火後焗5分鐘，過濾後即可飲用。
功效
滋陰潤肺、養肝明目，適合長期用眼過度、口乾舌燥或氣血不足者。
飲用宜忌
- 適合：電腦族、老年人或眼睛疲勞者。
- 不適合：體質虛寒或正值感冒初期者，避免因性涼加重症狀。
3. 羅漢果雪梨湯水
所需材料
- 羅漢果 1個
- 雪梨 1個
- 雪耳 10克
- 清水 2公升
製作方法
- 羅漢果洗淨敲碎，雪梨去皮切塊，雪耳浸泡1小時後剪去硬蒂。
- 將所有材料放入鍋中，加入2公升清水。
- 大火煮沸後，轉小火慢燉30分鐘。
- 煮至湯水呈淡金色，雪耳軟糯即可。
- 濾渣或直接連料飲用均可。
功效
清熱潤燥、滋潤肌膚、止咳化痰，特別適合秋冬乾燥時節飲用。
飲用宜忌
- 適合：皮膚乾燥、乾咳少痰或熱性體質者。
- 不適合：胃寒腹瀉或風寒咳嗽者，因湯水性涼，可能加重寒濕。
4. 羅漢果山楂茶
所需材料
- 羅漢果 1/2個
- 山楂乾 15克
- 陳皮 5克
- 清水 1.2公升
製作方法
- 羅漢果洗淨敲碎，山楂乾與陳皮用清水略沖洗。
- 將所有材料放入鍋中，加入1.2公升清水。
- 大火煮沸後，轉小火煮20分鐘。
- 煮至湯色變深，熄火靜置5分鐘。
- 過濾後即可熱飲或冷藏後飲用。
功效
消食化積、清熱降脂、潤肺止咳，適合油膩飲食後或血脂偏高者。
飲用宜忌
- 適合：消化不良、高血壓或肥胖人士。
- 不適合：胃酸過多或胃潰瘍患者，因山楂可能刺激胃部。
5. 羅漢果金銀花茶
所需材料
- 羅漢果 1/2個
- 金銀花 10克
- 菊花 5克
- 清水 1公升
製作方法
- 羅漢果洗淨敲碎，金銀花與菊花用清水沖洗。
- 將所有材料放入鍋中，加入1公升清水。
- 大火煮沸後，轉小火煮15分鐘。
- 熄火後焗5分鐘，過濾即可飲用。
- 可熱飲或放涼後飲用，解暑清爽。
功效
清熱解毒、潤喉止咳、抗菌消炎，適合感冒初起或咽喉腫痛者。
飲用宜忌
- 適合：上火、喉嚨痛或易感冒者。
- 不適合：體寒虛弱或月經期間女性，避免過涼傷身。
選購與保存羅漢果注意事項
選購羅漢果時，應挑選外殼完整、無霉斑、搖晃時無明顯雜音（表示果肉未散）的果實。傳統羅漢果呈深褐色，金羅漢果則為金黃色，後者因低溫脫水保留更多營養，味道更清甜，但價格較高。保存時，應置於陰涼乾燥處，避免潮濕發霉；若長期不用，可放入密封袋冷藏，延長保存期限。
羅漢果以其清熱潤肺、化痰止咳、生津止渴的特性聞名，且富含維生素C與甜甙，既能抗氧化又不影響血糖，是天然的養生食材。其好處包括改善呼吸道健康、滋潤肌膚、促進消化，特別適合吸煙者、喉嚨乾燥、皮膚乾躁或血脂偏高人士飲用。然而，因其性涼，脾胃虛寒、易腹瀉或手腳冰冷者應避免過量攝取；孕婦及月經期女性也需謹慎，以免影響身體平衡。建議熱性體質或乾燥季節的人適量飲用，每次1-2杯即可，既養生又安全。