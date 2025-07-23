飲食營養｜羽衣甘藍降血壓穩血糖 配合2種食材強化營養吸收 易有農藥殘留專家教3步驟洗乾淨

羽衣甘藍營養成分豐富，在歐美地區被譽為超級食物。有營養師指出，適量食用羽衣甘藍有助於調節血壓和穩定血糖；有研究顯示，糖尿病患者食用羽衣甘藍12周後，糖化血色素和胰島素阻抗均有改善。營養師就建議食用時可再搭配2種食材，以提高植化素的吸收效率。

