年過40易有「老人除」 醫生推薦1款飲品除味 同時預防糖尿減癌症風險
年過40易有老人味 醫生拆解異味成因
台灣家醫科醫生李思賢在其臉書專頁《思思醫師，陪你健康的好朋友》上解釋，「老人味」的源頭其實來自「2-壬烯醛（2-Nonenal）」。他指這種氣氛並非每位長者都有，而只在特定人群才會出現。這種氣味獨特，類似油膩的油耗味，源於皮膚分泌的「Omega-7油脂」氧化後產生的2-壬烯醛。
老人味6大「重災區」
李思賢指出，皮膚天生會分泌油脂以自我保護，通常這些油脂在氧化時會有抗氧化物質來平衡反應。然而，隨著年齡增長，體內抗氧化物質減少，皮脂分泌的組成也改變，導致40歲左右開始出現這種氣味。這種味道主要集中在皮脂分泌旺盛且不易清潔的部位，包括：
- 頭皮
- 耳後
- 腋下
- 胸口
- 背部
- 後頸
僅靠沖涼難去除 建議多飲一種飲品除味
有人會選擇頻繁洗澡以去除老人味，但李思賢強調「2-壬烯醛」是脂溶性物質，僅靠水或肥皂難以清除，過度清潔反而可能損害皮膚屏障。他建議日常多補充抗氧化劑，如維生素C、維生素D、多酚和硫辛酸，這些物質有助於減少脂肪酸的氧化，其中綠茶也是提升抗氧化能力的好選擇。
李思賢續指，規律運動、蒸氣浴或桑拿都有助於排出皮脂腺中的老舊分泌物，減少2-壬烯醛累積。他提醒不要過度使用清潔用品，應適度保護皮膚的菌叢健康，這對皮膚代謝有幫助。紅光療法可能也有助於刺激皮膚代謝，雖然需要更多證據支持，但值得一試。
如果仍然感到有老人味，李思賢建議使用天然精油如茶樹、迷迭香或薄荷精油來遮蓋，這些精油不僅氣味清新，還具有抗菌和抗氧化效果。他強調「老人味」是老化過程中的自然現象，並非衛生習慣不佳所致，應以科學方法理解和改善，而非排斥。
綠茶功效多 有助燃燒脂肪促進新陳代謝
除了去除老人味之外，李思賢早前受訪時亦提出幾大綠茶功效。他指綠茶中含有多種重要成分，主要包括咖啡因、L-茶胺酸、兒茶素。咖啡因能短期內提升情緒和認知表現，而且長期飲用還能幫助降低阿茲海默病和帕金森病的風險。
其中，L-茶胺酸就有紓緩壓力及焦慮作用，能改善睡眠品質、增強學習及記憶力；兒茶素則是一種強效抗氧化劑，可保護細胞免受損傷、降低前列腺癌及乳腺癌等多種癌症風險，同時促進新陳代謝、幫助脂肪燃燒，對減肥有顯著效果。
攝取量方面，李思賢建議每天飲用3至5杯（每杯約240毫升）。他又提醒過量飲用或帶來焦慮、腸胃不適及頭痛等症狀，同時孕婦每日的咖啡因攝取量亦不應多於300毫克。