年過40易有「老人除」 醫生推薦1款飲品除味 同時預防糖尿減癌症風險

隨著年齡增長，許多人開始注意到一種特殊的「老人味」，這種氣味常讓年輕人感到困擾，甚至擔心自己未來也會出現這種味道。台灣有醫生就指出並非所有長者都會有這種氣味，但同時不少人在40歲後開始出現，即使頻繁洗澡亦難以將氣味「洗走」，建議多喝某種茶類改善情況。

