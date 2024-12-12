47歲女子常飲1種湯 腦出血中風亡 長期飲傷腎可致癌4類人高危
據內地傳媒報道，該名女子某日凌晨突感劇烈頭痛，並伴隨噁心嘔吐、站立不穩等症狀。送院後醫生診斷其血壓高達260/140mmHg（正常值：120/80mmHg），同時出現小腦出血，經數小時搶救仍不治。醫生指出，該女子有高血壓病史，且未按時服用降壓藥，加上愛飲老火湯，這些因素共同導致腦出血風險飆升。醫學專家解釋，老火湯中的高脂肪和膽固醇成分會促進動脈硬化，進一步加重高血壓病情，增加腦出血的風險。
4類人士不宜飲老火湯
註冊中醫師徐大基則曾指出，嘌呤經代謝後會形成尿酸，過量尿酸無法及時排出，便會在血管中結晶，阻礙血液循環。特別是腎功能不佳人士、年紀大、血糖高或經常喝酒的人，更易因飲用老火湯而加劇尿酸積聚風險。
徐醫師提到一例患者，一名60歲男士有痛風病史，因喝酒後再飲老火湯，導致痛風復發，腳趾紅腫刺痛，需中西醫聯合治療。此外，老火湯長時間熬煮會釋放骨頭與紅肉中的磷質，對腎功能欠佳人士，可能引發高磷酸鹽血症。
健康人士雖未必受影響，但都市人普遍「多肉少菜」的飲食習慣，再加上老火湯，或會增加身體負擔。徐建議用滾湯代替，減少高嘌呤食物的攝取，更有助均衡飲食與健康管理。
長期飲老火湯的4大風險
此外，由於老火湯在長時間的煲煮過程中，會導致不少食材中的維他命被破壞，包括維他命C、B1、B2及葉酸等。這些水溶性維他命因為特性較活躍，比油溶性維他命更容易流失，尤其是在長時間高溫熬煮的過程中，損失量更為顯著。
因老火湯多以肉類和內臟食材為主，例如瘦肉、豬骨及豬腱等，這些食材在長時間煲燉時會釋放脂肪，同時也會令湯中的嘌呤（Purine）含量持續升高。若長期飲用，可能增加以下疾病的風險：
- 痛風：嘌呤代謝後形成尿酸，攝取過多會導致尿酸濃度升高，誘發痛風
- 腎病：尿酸過量加重腎臟負擔，可能影響腎功能
- 心腦血管疾病：高脂肪和高膽固醇成分會促進動脈硬化，增加心臟病及中風的機率
- 乳癌：乳癌康復者若飲用含高脂肪的老火湯，可能增加雌激素水平，從而提升復發風險
乳癌患者不宜飲老火湯
根據香港乳癌資料庫顯示，十大乳癌高危因素之一為攝取大量肉類及乳製品；而以大量肉類及骨頭長時間熬煮而成的老火湯，對乳癌康復者來說並不適宜過量飲用。香港乳癌基金會主席霍何綺華亦曾撰文指，由於老火湯多用肉類及骨頭長時間熬煮，會釋出大量脂肪及嘌呤，這些成分會增加體內雌激素水平，進而提高乳癌復發風險。
滾湯代替老火湯
因此，大家不妨以滾湯代替老火湯，滾湯一般只需1小時內，烹調時間較短，能保留食材中的營養素，特別是維他命B和C，還能減少脂肪和嘌呤的攝取，若能將湯水連同材料一起食用，更能全面吸收湯中的營養成分。