47歲女子常飲1種湯 腦出血中風亡 長期飲傷腎可致癌4類人高危

飲湯是廣東人飲食文化中不可或缺的一部分，老火湯以其濃郁風味和滋補特質深受喜愛。然而，內地一名47歲女子因腦出血不治身亡，醫生將其高血壓和長期飲用老火湯列為重要誘因之一。有專家提醒老火湯高嘌呤高脂肪，會增加痛風、腎病、心血管疾病甚至癌症復發風險，有4類人士不宜飲用。

