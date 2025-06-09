肝炎飲食｜飲酒夜瞓肝功能受損 食西蘭花芽苗1個月成功逆轉 三甘油脂/膽固醇/血糖同時下降
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一名患者因為感到疲倦和睡眠質素不佳，導致肝功能變差。他求醫後遵照醫生建議調整飲食，尤其是多食1種蔬菜，約一個半月後肝發炎指數明顯下降，就連膽固醇、三酸甘油酯、血糖及胰島素水平也有所改善。醫生指該種蔬菜含蘿蔔硫素濃度高，能夠與蛋白結合並啟動體內抗氧化功能，從而帶來改善健康效果。
睡眠質素差傷肝 多食1種蔬菜肝指數大幅改善
台灣減重專科暨家醫科醫生李思賢於社交平台帖文分享有關病例；患者求醫時肝功能S-GPT指數為98U/L，這可能與近期的疲勞和睡眠質素不佳有關。在確認患者沒有急性病症或肝病毒感染後，李醫生建議患者連續3至4周、每天食用25至50克的花椰菜芽苗（青花椰苗，即西蘭花的幼苗），並確保每天至少有7小時的睡眠。
李醫生原本建議患者將芽苗打成汁飲用，以提高蘿蔔硫素的形成率。患者最後雖選擇直接食用，但事隔約1個半的覆診結果顯示，患者的肝指數GPT從一開始的98U/L降至55U/L，同時膽固醇、三酸甘油脂、血糖、空腹胰島素及尿酸水平均有改善。
蘿蔔硫素啟動抗氧化作用
李思賢解釋，蘿蔔硫素能與keap1蛋白結合，從而加速啟動體內強大的抗氧化Nrf2循環。花椰菜芽苗是日常生活中容易取得且富含高濃度蘿蔔硫素的食材。
少食精緻碳水化合物有助護肝
李思賢強調，與其依賴芽苗修復肝臟，更重要的是從源頭減少對肝臟的傷害，即少吃精緻碳水化合物和戒酒。「如果肝臟沒有受損，就不需要特別修復。」當然，食物只能作為輔助，每個人體質不同，反應也會有所差異。如果有疾病相關問題，仍然應諮詢醫師，以確保選擇適合自己的治療方式。
1種食法 抗癌效果高西蘭花100倍
與西蘭花同樣地，西蘭花芽苗同屬十字花科植物，帶有大量的硫代葡萄糖苷和水解產生的異硫氰酸酯，李思賢指其有助身體排解致癌毒素及各種氧化壓力。李醫生指西蘭花芽苗的蘿蔔硫素，可以比西蘭花高出20倍以上，當中又以發芽3日的新芽濃度最高，蘿蔔硫素可以比西蘭花高出10至100倍，抗癌功效更佳。
西蘭花苗≠西蘭花芽苗
本地不少菜檔都有出售「西蘭花苗」，但需注意這裡的「西蘭花苗」並非指前文所述的「西蘭花芽苗」。菜檔常見的「西蘭花苗」多屬西蘭花與芥蘭的混合體，其花球部位與西蘭花相似，但其莖部則明顯較長；相比之下，「西蘭花芽苗」外觀與芽菜相似，部分超市會以「青花椰苗」相稱，建議選購時要多加留意。