肝炎飲食｜飲酒夜瞓肝功能受損 食西蘭花芽苗1個月成功逆轉 三甘油脂/膽固醇/血糖同時下降

一名患者因為感到疲倦和睡眠質素不佳，導致肝功能變差。他求醫後遵照醫生建議調整飲食，尤其是多食1種蔬菜，約一個半月後肝發炎指數明顯下降，就連膽固醇、三酸甘油酯、血糖及胰島素水平也有所改善。醫生指該種蔬菜含蘿蔔硫素濃度高，能夠與蛋白結合並啟動體內抗氧化功能，從而帶來改善健康效果。

