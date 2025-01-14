2度患癌切肝餘命3個月 67歲教授自創排毒果汁 每日2杯12年來肝癌不復發
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不良飲食可帶來嚴重疾病，同理健康體魄其實亦可以「吃出來」。台灣一位著名抗癌教授15年前曾患肝癌，先後經歷多次手術及化療，甚至被醫生宣告餘命僅3個月。有幸走出鬼門關的他開始著重飲食，廣泛參考其他專家意見並自創一種「排毒果汁」，如今事隔12年癌症不但從未復發，身體健康程度甚至更勝從前。
15年前患肝癌 2度復發餘命僅3個月
台北醫學大學名譽教授韓柏檉分享了他與乙型肝炎和肝癌的抗爭經歷。綜合當地媒體報導，韓教授自述自己是乙型肝炎帶菌者，30歲時曾患急性肝炎。2008年4月，他發現肝臟有一個19厘米的腫瘤，確診為肝癌，需切除三分之二的肝臟。
同年11月，醫生發現癌細胞已擴散至肺部。2012年9月，肝癌再次復發，韓教授需再度接受手術切除2厘米的腫瘤。他經歷了25次化療、12次電療及多次標靶藥物治療，甚至被醫生告知生命僅剩3個月，身體狀況極差。
決心改變飲食 12年來肝癌無復發
在多種治療的配合下，韓柏檉的病情逐漸好轉。出院後，他開始從飲食入手改善健康。2021年的體檢報告顯示，他已不再是乙型肝炎帶菌者，體內產生的抗體使他自行痊癒。為了預防癌症復發，他了解到排毒的重要性，並在排毒專家的建議下，每天飲用兩杯自製的「清血排毒蔬果汁」。至今，韓教授已經康復12年，沒有癌症復發的跡象。
「清血排毒蔬果汁」的製作秘訣
韓柏檉的「清血排毒蔬果汁」是根據排毒專家的建議製作，主要材料分為4大類：蔬菜、水果、種子堅果類及辛香料。蔬果的顏色盡量多樣化，但蔬菜的比例略高於水果。為了減少糖分，水果選擇偏酸的，如綠色奇異果。
他常用菠菜、芹菜、胡蘿蔔、牛番茄及甜菜根等蔬菜，因為這些食材含有豐富的植化素。此外，他還會加入海帶芽，因其具有潤腸作用及提供必需營養素。
堅果與辛香料的平衡作用
堅果提供良好的油脂，因蔬果偏鹼性，而堅果偏酸性，兩者結合可降低鹼性。韓教授建議，若想改善氣色，可少吃堅果，多吃蔬菜；若想增強體力，則可多加堅果。
很多人對果汁中添加辛香料感到好奇。韓教授解釋，生冷果汁較為虛寒，加入老薑、薑黃粉、黑胡椒粉、肉桂粉及亞麻籽粉等辛香料，能平衡寒性。此外，這些辛香料具有抗氧化、抗發炎及殺菌作用，能減少果汁氧化。黑胡椒素還能提升腸道對薑黃的吸收率。
「清血排毒蔬果汁」製作步驟
材料（2,000 c.c.，約4至5人份）
- 蔬菜類：甜菜根半顆、胡蘿蔔半條、牛番茄1顆、蘆筍1把、西洋芹1根、海帶芽少許
- 水果類：奇異果1顆、蘋果1顆、葡萄10粒、檸檬半顆、鳳梨1/4顆、藍莓1小碗、覆盆子1小碗
- 種子堅果：亞麻子粉2匙、生南瓜子1大匙、生核桃5粒、生杏仁10粒
- 辛香料：薑黃粉1匙、黑胡椒粉1匙、老薑5片、枸杞子2茶匙
製作步驟
- 將食材洗淨，甜菜根和奇異果去皮（若奇異果已刷過毛，可連皮使用）。
- 將甜菜根、胡蘿蔔、牛番茄、奇異果、蘋果、鳳梨切塊；老薑切片，其餘食材可連皮與籽一起使用。
- 先放入軟性食材，如牛番茄、奇異果、鳳梨、葡萄及莓果類，再放較硬食材，以免調理機負荷過大。
- 加入所有食材後，再放入調味粉（黑胡椒、亞麻子粉、薑黃粉）。
- 倒入飲用水至1,800c.c.刻度，攪打至細緻即可。
圖片來源：網上圖片、影片截圖