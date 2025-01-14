2度患癌切肝餘命3個月 67歲教授自創排毒果汁 每日2杯12年來肝癌不復發

不良飲食可帶來嚴重疾病，同理健康體魄其實亦可以「吃出來」。台灣一位著名抗癌教授15年前曾患肝癌，先後經歷多次手術及化療，甚至被醫生宣告餘命僅3個月。有幸走出鬼門關的他開始著重飲食，廣泛參考其他專家意見並自創一種「排毒果汁」，如今事隔12年癌症不但從未復發，身體健康程度甚至更勝從前。

