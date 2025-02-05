男子肝功能障礙疲勞失眠 食1款菜苗3星期肝指數逆轉 醫生拆解功效：打成汁更有效
每日食一款菜苗 3星期逆轉肝指數
台灣家醫科醫生李思賢在社交媒體上分享，這名患者可能因近期疲勞和睡眠質素不佳而求診。在確認沒有急性病症和肝病毒感染後，他建議患者每天攝取約25至50公克的花椰菜芽苗（青花椰苗），並保持每天至少7小時的睡眠，隨後再覆診追蹤肝功能。
然而，回診時的血液檢查結果讓李思賢和患者都感到驚訝。患者的肝指數GPT從98U/L降至55U/L，膽固醇、三酸甘油脂、血糖、空腹胰島素和尿酸水平均有改善。患者在看到報告後，決定將花椰菜芽苗納入日常飲食。
拆解蘿蔔硫素抗氧化作用
李思賢指出，蘿蔔硫素能與keap1蛋白結合，促進體內強大的抗氧化Nrf2循環，而花椰菜芽苗是日常生活中容易取得且蘿蔔硫素含量最高的食材之一。他原本建議患者將芽苗打成汁飲用，以提高蘿蔔硫素的形成率，但患者選擇直接食用，因此他對於短時間內能否在血液數據上看到明顯改善並不確定。
蘿蔔硫素4大益處
李思賢指出，研究顯示蘿蔔硫素對健康有4大益處，包括有效減少特定癌細胞的數量和大小、降低心血管疾病風險、穩定血糖水平，以及促進消化功能。
李思賢表示，十字花科蔬菜包括青江菜、高麗菜、白綠花椰菜、球莖甘藍、羽衣甘藍、芝麻葉、芥蘭和蕪菁等。這些蔬菜雖然形態各異，但其花朵呈十字形，因此被歸類為十字花科。
1種食法營養高10倍
他進一步解釋，剛萌芽的十字花科蔬菜，如苜蓿芽和花椰菜芽，其蘿蔔硫素濃度可達成熟植株的20倍以上，被視為超級食物。
蘿蔔硫素容易受到溫度影響，生食的含量可達烹煮後的10倍。李思賢建議避免高溫烹調，以免蘿蔔硫素及其他礦物質流失。他個人偏好將花椰菜芽製成沙拉或綠拿鐵。
食用注意事項
李思賢提醒，十字花科蔬菜容易引起脹氣，不適合作為斷食後的復食餐點，並建議小腸細菌過多或易脹氣的人士不宜過量食用。
飲食僅屬輔助 醫生：應從源頭減少肝臟損害
李思賢提醒，與其依賴芽苗修復肝臟，更重要的是從源頭減少損害，例如少吃精緻碳水化合物和戒酒。畢竟肝臟如未受損便無需特別修復。他強調，食物只能作為輔助，每個人體質不同，反應也會有所差異，若有疾病相關問題，仍應諮詢醫師，以確保選擇適合自己的治療方式。