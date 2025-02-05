男子肝功能障礙疲勞失眠 食1款菜苗3星期肝指數逆轉 醫生拆解功效：打成汁更有效

肝功能不佳會對日常生活造成重大影響。一名患者出現肝功能問題，在排除急性病症和肝病毒感染後，他在醫生建議下連續3至4周食用一款菜苗，同時保持每天充足睡眠。結果患者在覆診時發現肝指數顯著下降，膽固醇、三酸甘油脂、血糖、空腹胰島素和尿酸水平均有所改善，效果叫人滿意。

