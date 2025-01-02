37歲男常食三文治致胃炎 夾錯配料胃癌風險大增 醫生警告：發現時已是晚期
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返工返學生活忙碌，為求慳時間，不少人間中都會選擇食三文治代替正餐。一名男子就因為長期食用內有多款食材式三文治，最終導致罹患胃炎。有醫生特別提醒，經常食用某類食物可以令患胃癌風險大增。
綜合台灣傳媒報道，一名37歲男子長期居於歐洲，飲食習慣也隨之改變，早餐幾乎都選擇夾有火腿、煙肉、煙三文魚的三文治，並且常食冷盤或與朋友外出聚餐飲酒。他早前回到台灣，做身體檢查時驚揭已患上胃炎，並且已感染幽門螺旋桿菌。
8成胃癌患者染幽門螺旋菌 4類食物增患癌風險
台灣北投健康管理醫院副院長梁程超解釋，幽門螺旋桿菌主要透過受污染的飲水、食物或唾液傳播。感染後通常沒有明顯症狀，但與胃癌有密切關聯；有研究顯示，約8成的胃癌患者胃部都感染了幽門螺旋桿菌。
梁程超指出，除了幽門螺旋桿菌感染外，經常食用「高鹽」、「醃漬類」、「煙燻類」及「發霉（黃麴毒素）」此4類食物，也會增加罹患胃癌的風險。胃癌初期症狀不明顯，通常在發現時已屬中晚期。梁醫生續指，50歲以上的男性長者屬於胃癌高發族群，應特別注意。此外，若有抽煙或飲酒習慣，經常胃炎發作、曾接受胃部手術或有胃癌家族病史的人士，也屬於胃癌高風險族群。
加工肉致癌 日食50克大腸癌風險增18%
事實上，國際癌症研究機構（ The International Agency for Research on Cancer，IARC）早在2015年已把加工肉歸類為「令人類致癌」的物質。每天進食50克加工肉類，患上結腸直腸癌（colorectal cancer）的風險約18%。美國密西根大學一項研究揭示，飲食習慣對健康有著深刻的影響。研究指出，有一款超加工食物每食一次，可能會使壽命縮短36分鐘。此外，含糖飲料、醃肉、芝士漢堡及煙肉等食物亦可能不利於健康。
6大最損壽食物
- 熱狗：每食1個損壽約36分鐘
- 醃製肉：每食1份損壽約26分鐘
- 含糖飲品：每飲2杯損壽約24分鐘
- 早餐三文治／雞蛋三文治：每食1份損壽約10分鐘
- 芝士漢堡：每食1個損壽約9分鐘
- 煙肉：每食1份損壽約6分鐘