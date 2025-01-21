飲1種茶防6種癌症 胃癌風險大減30% 1種沖茶方法抗癌力再增20%
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不少人喜歡飲茶，但其實正確的飲茶方法不但有利健康，甚至可以抗癌。台灣急症科醫生張適恆指出，茶中的兒茶素具有抗癌和減少內臟脂肪的功效。綠茶因含有最多的兒茶素，常飲用者可降低胃癌風險達30%，並減少肺癌、口腔癌、卵巢癌及淋巴癌等癌症風險。醫生又提出以1種方法沖茶，抗癌效能可再提升2成。
茶葉可分6大類 普洱屬黑茶
張適恆在其YouTube頻道中解釋，茶葉依製程與發酵程度可分為六大類：綠茶、黃茶、白茶、青茶、紅茶和黑茶。綠茶如碧螺春，青茶包括鐵觀音、凍頂烏龍和東方美人，紅茶則有阿薩姆和大吉嶺；普洱則屬於黑茶。
茶多酚與兒茶素的健康作用
茶葉中含有上百種化合物，其中茶多酚是最重要的，這也是喝茶能防癌的主要原因。茶多酚並非單一物質，兒茶素佔其中80%，是最重要的成分。綠茶中的兒茶素含量最高，兒茶素也有多種形式，其中又以EGCG最為重要。
兒茶素具抗癌效果 綠茶1次抗6種癌
長期研究顯示，兒茶素中的EGCG至少能抑制十種癌細胞。流行病學研究一致認為，常喝綠茶能有效降低多種癌症風險，包括胃癌、肺癌、口腔癌、卵巢癌和淋巴癌。張適恆指出，青茶和紅茶因發酵程度較高，含有較多的茶黃素和茶紅素。研究發現，茶黃素能有效抑制乳癌和卵巢癌細胞，而茶紅素的臨床研究也不少。
過份補充EGCG恐傷肝
張適恆強調，兒茶素是降低癌症風險的關鍵，其營養補充品易於取得，適合腸胃較弱的人士。與此同時，歐盟曾警告單純補充EGCG的劑量不應超過每日800毫克，因曾有罕見案例顯示補充過量可能導致肝功能異常。台灣的補充規範則將EGCG的上限設為每日300毫克。
1種沖茶方法 抗癌效果再增20%
張適恆建議，若想透過喝茶攝取最多兒茶素，應選擇綠茶，並以攝氏80至90度的熱水浸泡20分鐘，這樣溶解出的兒茶素比冷泡高出兩成以上。
有助減少內臟脂肪
兒茶素除了防癌，還有助於燃燒脂肪。多項臨床試驗顯示，飲用較多綠茶或補充較多兒茶素的成人，其內臟脂肪減少的效果顯著高於安慰劑。至於紅茶和普洱茶等發酵程度較高的茶，張適恆指出，這類茶含有茶氨酸，能進入腦部，提高多巴胺和血清素，有助提升專注力、減輕壓力及促進睡眠。然而，由於這類茶的咖啡因含量較高，不建議在睡前飲用。需要茶氨酸的人士也可選擇單獨的營養品補充。
圖片來源：FB圖片