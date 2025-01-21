飲1種茶防6種癌症 胃癌風險大減30% 1種沖茶方法抗癌力再增20%

不少人喜歡飲茶，但其實正確的飲茶方法不但有利健康，甚至可以抗癌。台灣急症科醫生張適恆指出，茶中的兒茶素具有抗癌和減少內臟脂肪的功效。綠茶因含有最多的兒茶素，常飲用者可降低胃癌風險達30%，並減少肺癌、口腔癌、卵巢癌及淋巴癌等癌症風險。醫生又提出以1種方法沖茶，抗癌效能可再提升2成。

