胰臟癌｜胰臟癌5年存活率不足10% 研究：1種代糖可殺癌細胞 療法天然成對抗「癌王」曙光
胰臟癌存活率低 1種代糖成抗癌新希望
綜合外媒報道，科學網站《Science Alert》指出，日本科學家的一項最新研究顯示，「甜菊」（stevia）經過特定菌種發酵後，可能具備對抗胰臟癌的潛力。報道指出，胰臟癌是目前最難以治療的癌症之一，確診者的5年存活率不到10%。由於現有的治療方法有限，研究人員開始尋求植物中的潛在解決方案；事實上，許多現有的化療藥物（如紫杉醇）都是從植物中提取，而甜菊葉中含有的生物活性化合物，雖然已被證實具有一定的抗癌和抗氧化活性，但效果有限。
廣島大學的研究團隊提出了一個創新做法，嘗試將甜菊進行發酵。他們使用一種常見於發酵食品的植物乳桿菌SN13T，對甜菊進行發酵，並成功產生名為「綠原酸甲酯」（Caffeoyl methyl ester, CAME）的酚類化合物。
有效殺死大量癌細胞 甜菊萃取物幾乎不損健康細胞
在實驗室測試中，這種經過發酵的甜菊萃取物能有效殺死大量胰臟癌細胞，同時幾乎不影響健康的腎臟細胞，顯示出高度的「選擇性」。進一步分析顯示，「CAME」能夠引發癌細胞的自發凋亡，同時抑制其增生訊號路徑，達到雙重打擊效果。
研究人員強調，這項發現目前僅限於體外細胞實驗，尚未證實在人體內的有效性；事實上，不少物質在實驗裡面展現中對抗癌細胞潛力，但最終可能在人體臨床試驗中失敗。儘管如此，研究人員認為有關結果揭示了日常食物與微生物可能成為開發天然、準確且低成本的癌症療法，結果仍然叫人振奮。
一年逾千港人確診胰臟癌 早期腫瘤難發現
據香港大學李嘉誠醫學院臨床腫瘤科「家支援」資料指，胰臟癌不但是香港第十大常見癌症，更是本港第四致命的癌症；胰臟癌的發病率及死亡率於過去10年持續上升。2022年新症宗數達1,037宗，佔本港癌症新症總數的2.9%；同年共有920人死於胰臟癌，佔癌症死亡總數的6.3%。2012至2022年，死於胰臟癌的人數躍升71%。
由於胰臟位於人體深處，醫護人員在常規檢查中難以察覺或摸到早期腫瘤。 當患者開始出現症狀時，腫瘤大多已變大或已擴散到其他器官。 因此，胰臟癌確診時通常已是晚期，預後較差。 只有20%左右的患者可以接受手術，但復發率很高。
胰臟癌診斷方法
- 血液檢查
- 內窺鏡逆行膽胰管造影
- 經皮肝膽道造影術
- 超聲波掃描
- 電腦掃描
- 正電子掃描
有關胰臟癌診斷詳情，請至「家支援」網頁了解。