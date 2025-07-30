胰臟癌｜胰臟癌5年存活率不足10% 研究：1種代糖可殺癌細胞 療法天然成對抗「癌王」曙光

有研究發現，甜菊這種天然代糖經過特定菌種發酵後，可能有能力殺死胰腺癌細胞，同時不會損害到正常腎臟細胞。雖然研究人員強調實驗僅以體外細胞進行，未必可適用於人體之內，但結果仍被期待成為治療「癌王」的曙光。

