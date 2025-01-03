外母女婿同患胰臟癌 揭愛吃1種食物出事 8成患者末期始確診注意6大警號

胰臟癌因早期症狀不明顯、每每確診時已是末期而被稱為「癌王」，但原來不良飲食習慣亦可以是引致胰臟癌的成因之一。台灣一名男子就因為長期飲食不節制，再加上偏好一種調味料，最終被診斷患上胰臟癌。不單如此，事主其後更發現外母同患胰臟癌病逝，有醫生就認為二人先後患癌原因與飲食喜好有關。

