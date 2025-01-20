每朝食三文治患脂肪肝 婦人改食1款粥半年瘦15磅 搣甩脂肪肝 醫生拆解麵包壞處
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中式與西式早餐，哪一種比較健康？台灣有醫生分享病例，指有高齡患者明明食量不高但卻「減極不瘦」。醫生細問下發現她有食用特定作早餐習慣，看似健康但其實屬於高熱量的精緻澱粉食物。在醫生健康下事主改食另一款粥品做早餐，不出半年不但減去逾15磅，甚至連脂肪肝問題亦一併解決。
三文治麵包未必健康
台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘早前於社交平台指出，好多患者經常問他「為什麼我吃得不多，卻瘦不下來？」他解釋，許多人早餐選擇「三文治」或「麵包」，這些都是高熱量的精緻澱粉食物。「多士和麵包是用油揉麵粉製成的，越鬆軟的麵包，油的用量越多。」
戒食三文治做早餐 老婦轉食「一款粥」半年減15磅
他又分享個案，指一位70多歲的老太太在停止食用「三文治」作為早餐後，半年內體重減少了7公斤（約15.4磅），脂肪肝也消失。
燕麥粥製作方法
這位老太太在改變早餐習慣後，體重和健康狀況都有顯著改善。雖然她的午餐和晚餐也有減少，但她認為早餐的改變是關鍵。婦人又透露自己的早餐餐單，其中燕麥不過是一般超市常見款式，買回家後將煲粥一般煮燕麥，之後再加上青菜、肉碎或蛋，煮成一碗燕麥粥。
燕麥不同麵包 升糖慢不易致肥
錢政弘指出，煮燕麥粥對大多數人來說並不困難。燕麥屬於非精緻澱粉，接近天然植物原型，食用後血糖上升較慢，不像白飯和麵包容易導致肥胖。錢政弘亦分享自己的早餐餐單；他指自己的早餐選擇相對簡單，通常是用飯煲蒸熟的無調味雞蛋，搭配全麥麵包或腰果饅頭。有時他會選擇豬排芝士蛋餅或豬排飯糰，但基本上不會選擇甜的軟麵包作為早餐。
脂肪肝5大常見徵兆
脂肪肝分為「酒精性脂肪肝」及「非酒精性脂肪肝」，其以後者較常見，而脂肪肝症狀並不明顯，較難被發現，但仍可留意以下5種症狀作初步判斷：
- 食慾不振
- 噁心
- 嘔吐
- 右上腹不適
- 疲勞
4類高危飲食易引發脂肪肝
醫生提醒，過量攝取某些高熱量及高升糖指數食物，會導致脂肪肝風險大增，並引發肝硬化、肝功能衰竭及肝癌，這些不良飲食習慣還可能與心臟病、糖尿病及高膽固醇等慢性疾病有關，甚至可能與大腸瘜肉及大腸癌的風險相關。
- 精製澱粉類：如白米、白麵包和白麵條等，這些食物的升糖指數較高，會迅速提升血糖水平，進而刺激胰島素的分泌，長期下來容易導致脂肪堆積。
- 高糖食物：如糖果、甜點及含糖飲料等，這類食品不僅熱量高，還會導致血糖急劇波動，增加胰島素負擔，進一步影響肝臟健康。
- 高脂肪食品：尤其是反式脂肪及飽和脂肪含量高的食物，如炸食及某些加工肉類，這些食物會增加肝臟的負擔，並可能促進脂肪肝的形成。
- 高鹽食物：如加工食品、罐頭食品及快餐等，這類食物不僅會影響整體健康，還可能導致水腫及血壓升高，間接影響肝臟功能。
脂肪肝如何治療？
外科專科醫生吳國際曾指出，一般脂肪肝是不需任何藥物去醫，因為脂肪積聚一定有它特定的原因，所以如果有脂肪肝，通常會勸病人改善生活習性，最重要是不要喝酒及吸煙、身體熱量的攝取要適量，飲食亦要注意「三低一高」，低脂、低糖、低鹽、高纖維。
圖片來源：FB圖片