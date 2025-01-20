每朝食三文治患脂肪肝 婦人改食1款粥半年瘦15磅 搣甩脂肪肝 醫生拆解麵包壞處

中式與西式早餐，哪一種比較健康？台灣有醫生分享病例，指有高齡患者明明食量不高但卻「減極不瘦」。醫生細問下發現她有食用特定作早餐習慣，看似健康但其實屬於高熱量的精緻澱粉食物。在醫生健康下事主改食另一款粥品做早餐，不出半年不但減去逾15磅，甚至連脂肪肝問題亦一併解決。

