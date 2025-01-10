經常OT宵夜患嚴重脂肪肝 40歲男改食4種食物 激減10KG逆轉三高

台灣一名約40歲男子，由於長期加班及不良的飲食習慣，導致體重增加，並患上脂肪肝、三高及痛風等健康問題。因擔心肝癌風險，他決定求醫減肥。醫生建議他調整飲食，並多攝取四類食物，最終成功逆轉脂肪肝，健康狀況恢復正常。

