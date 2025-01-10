經常OT宵夜患嚴重脂肪肝 40歲男改食4種食物 激減10KG逆轉三高
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台灣一名約40歲男子，由於長期加班及不良的飲食習慣，導致體重增加，並患上脂肪肝、三高及痛風等健康問題。因擔心肝癌風險，他決定求醫減肥。醫生建議他調整飲食，並多攝取四類食物，最終成功逆轉脂肪肝，健康狀況恢復正常。
經常OT食宵夜 致暴肥兼患嚴重脂肪肝
台灣新陳代謝專科醫生周建安在Facebook專頁分享了這個病例。該男子身高173厘米，體重達110公斤，因為在會計事務所工作，經常加班至深夜，回家後常以炸物或微波加工食品作宵夜，長期下來健康出現問題。
伴隨痛風問題 決心減肥避免肝癌
男子求醫時已患有脂肪肝，並伴隨肝功能異常、三高及痛風等問題。他坦言家中有肝癌病史，擔心自己年輕時便「跳過肝硬化」直接患上肝癌，因此決心改善健康，積極減肥。周醫生提供了以下建議以改善他的健康狀況：
醫生教路2大策略逆轉脂肪肝
1. 調整飲食習慣
- 控制飽和脂肪酸和精製糖的攝取：避免油炸及加工食品
- 增加高纖食物的攝取：如全穀類和蔬菜
- 攝取Omega-3優質脂肪：如魚類和堅果
2. 控制體重
- 過重或肥胖是脂肪肝和肝癌的重要因素之一
- 透過健康的減重方式減少脂肪堆積，特別是腹部脂肪
- 減少體重的10%即可顯著改善肝臟健康，降低脂肪肝惡化成肝硬化和肝癌的風險
「減脂增肌」改善病情
周醫生指出，減肥的關鍵在於「減對地方」。他強調，體脂的減少比肌肉的減少更重要，單純的水分流失（脫水）對健康無益。理想的減重應是「減脂增肌」，這樣才能同時改善體態與健康。他提醒，不要等到健康出現問題才後悔，應立即養成健康的飲食和運動習慣，保持理想的體脂範圍。該男子積極遵循醫生的建議，最終成功將體重從110公斤減至100公斤以下，減少了約10%的體重。
圖片來源：FB圖片