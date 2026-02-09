脂肪肝｜2大蔬菜配合變脂肪肝剋星 解毒能力增50倍 毋須保健品配合強化排毒

脂肪肝及肝酵素指標異常，已成為不少都市人的健康隱憂。根據功能醫學的臨床觀察，許多病人在確診脂肪肝或長期感到疲倦時，往往第一時間詢問是否需服用保肝藥物或補充保健品。有功能醫學醫生認為大眾反而應關注日常飲食，並指出西蘭花與「青花椰苗」（西蘭花苗）其實是天然解毒良方。

