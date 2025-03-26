脂肪肝｜醫生教7招預防脂肪肝 1款朱古力可改善肝功能 推薦1種茶燒脂穩血糖

脂肪肝問題相當普遍。中文大學調查曾指出，逾4分之1香港成年人患有此症，另一項中大全民肝臟健康普查推算，全港超過100萬人患脂肪肝，脂肪肝如未獲處理可以進一步惡化，導致糖尿或肝癌等嚴重疾病。然而，脂肪肝亦有易於逆轉特性，日本有專家就提出7大生活習慣，當中提出1種飲品及1款甜品零食都有助解決脂肪肝問題。

