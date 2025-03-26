脂肪肝｜醫生教7招預防脂肪肝 1款朱古力可改善肝功能 推薦1種茶燒脂穩血糖
7個習慣逆轉脂肪肝
據日本傳媒《東洋經濟新報社》報道，肝臟專家栗原剛博士強調，肝臟是健康長壽的關鍵器官之一，因此維護肝臟健康至關重要。他指出，肝臟具有強大的自我修復能力，脂肪肝也因此被視為「易於治療」。以下是他建議的7個生活習慣，有助於改善脂肪肝及提升肝功能：
1.避免高糖飲品
高糖飲品如可樂、果汁等含有大量液體葡萄糖，這些果糖會直接到達肝臟，是脂肪肝和肥胖的主要原因之一。減少攝取含糖飲料能顯著改善脂肪肝。
2.食用高可可含量朱古力
可可含量70%以上的朱古力含有可可多酚，能防止血糖突然升高，改善胰島素阻抗，對改善肝功能非常有效，但同時建議要選擇不含糖的無添加純黑朱古力。
3.減少攝取碳水化合物
過多的碳水化合物攝取是脂肪肝的主要原因之一。栗原剛博士建議，每餐減少1%-20%的米飯和麵包等主食攝取，並多攝取蛋白質，如肉類、魚類、蛋類和豆製品，這有助於減緩血糖上升，防止脂肪肝和肥胖。
4.清潔舌頭
牙周病不僅影響口腔健康，還會對全身器官造成負面影響。當牙周病細菌進入血液，毒素會傳播至全身，包括肝臟，可能引發肝臟發炎並抑制胰島素作用，增加脂肪肝風險。因此，養成早晚徹底刷牙的習慣至關重要。栗原剛博士建議每天至少刷一次舌頭。
5.細嚼慢嚥
快速進食或過量進食會導致血糖迅速上升，促使胰島素大量分泌，進而促進肝臟脂肪堆積。因此，應細嚼慢嚥，建議每口咀嚼30次，每餐約1500次。這樣不僅有助於消化，還能增加唾液分泌，預防牙周病。
6.飲綠茶
綠茶中的兒茶素具有防止餐後血糖迅速上升及促進脂肪燃燒的功效，對預防脂肪肝等疾病有益。因此，建議養成飲用綠茶的習慣。
7.保持運動
簡單的肌肉訓練和有氧運動能有效預防脂肪肝。深蹲是簡單的肌肉訓練之一，建議每天進行2次，每次2-3組。步行也是良好的有氧運動，目標是每天至少20分鐘，保持背部挺直、大步幅和快速行走，建議每天步數達到8,000步。
脂肪肝5大常見徵兆
脂肪肝分為「酒精性脂肪肝」及「非酒精性脂肪肝」，其以後者較常見，而脂肪肝症狀並不明顯，較難被發現，但仍可留意以下5種症狀作初步判斷：
- 食慾不振
- 噁心
- 嘔吐
- 右上腹不適
- 疲勞
4類高危飲食易引發脂肪肝
醫生提醒，過量攝取某些高熱量及高升糖指數食物，會導致脂肪肝風險大增，並引發肝硬化、肝功能衰竭及肝癌，這些不良飲食習慣還可能與心臟病、糖尿病及高膽固醇等慢性疾病有關，甚至可能與大腸瘜肉及大腸癌的風險相關。
- 精製澱粉類：如白米、白麵包和白麵條等，這些食物的升糖指數較高，會迅速提升血糖水平，進而刺激胰島素的分泌，長期下來容易導致脂肪堆積。
- 高糖食物：如糖果、甜點及含糖飲料等，這類食品不僅熱量高，還會導致血糖急劇波動，增加胰島素負擔，進一步影響肝臟健康。
- 高脂肪食品：尤其是反式脂肪及飽和脂肪含量高的食物，如炸食及某些加工肉類，這些食物會增加肝臟的負擔，並可能促進脂肪肝的形成。
- 高鹽食物：如加工食品、罐頭食品及快餐等，這類食物不僅會影響整體健康，還可能導致水腫及血壓升高，間接影響肝臟功能。
脂肪肝如何治療？
外科專科醫生吳國際曾指出，一般脂肪肝是不需任何藥物去醫，因為脂肪積聚一定有它特定的原因，所以如果有脂肪肝，通常會勸病人改善生活習性，最重要是不要喝酒及吸煙、身體熱量的攝取要適量，飲食亦要注意「三低一高」，低脂、低糖、低鹽、高纖維。