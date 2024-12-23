女子戒1款飯後水果 1年減肥22磅逆轉脂肪肝 醫生警告：與甜品蛋糕同級
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飲食太過隨意，即使身形不見肥胖都一樣可以患上脂肪肝。一名60多歲女子就因為太常食一款水果而患上中度脂肪肝。然而僅僅一年後，其醫生驚訝發現她不僅成功減重近10公斤，脂肪肝也完全消失，肝臟恢復正常。這一切的關鍵在於她減少了水果的攝取量。
醫生分享案例 減少水果攝取成關鍵
台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘早前於Facebook專頁上分享病例。該位60多歲女士長期患有高血壓和脂肪肝，去年檢查時仍屬中度脂肪肝，體重為66公斤（約145磅）。然而，最近一次覆診時，錢政弘發現她的肝臟完全正常，脂肪消失，體重也減至約56公斤（約123磅），相差約22磅。
少吃水果成減重秘訣
錢政弘表示，遇到成功減重的患者時，他總會詢問他們的秘訣。這位女士透露，她的成功在於「少吃水果」。錢政弘對此感到驚訝，於是進一步了解，發現她過去每天能吃掉一個菠蘿。隨著血糖逐漸上升，她了解到水果含糖量高，於是將每日水果攝取量減少至原來的2成，體重自然降至51公斤，最近才稍微回升至56公斤。她的丈夫也跟隨她的飲食改變，體重從80公斤減至60多公斤。
脂肪肝患者 患肝癌風險高17倍
錢政弘詢問這位女士是否增加運動量，她表示自己一直有健走的習慣，但認為效果不大，減少水果攝取才是關鍵。錢政弘曾表示有研究發現，脂肪肝患者日後心臟病死亡風險比一般人高出60%，患癌症風險也會增加，患肝癌風險更大增17倍。他指水果香甜多汁，亦較難找到不甜的品種，因此建議想減重的人應將水果視為甜點，與蛋糕同等級別，謹慎攝取。
推算逾100萬港人患脂肪肝
中文大學調查曾指出，逾4分之1香港成年人患有此症，另一項中大全民肝臟健康普查推算，全港超過100萬人患脂肪肝。事實上，脂肪肝分為「酒精性脂肪肝」及「非酒精性脂肪肝」，其以後者較常見，而脂肪肝症狀並不明顯，較難被發現，但仍可留意以下5種症狀作初步判斷：
- 食慾不振
- 噁心
- 嘔吐
- 右上腹不適
- 疲勞
醫生提醒，過量攝取某些高熱量及高升糖指數食物，會導致脂肪肝風險大增，並引發肝硬化、肝功能衰竭及肝癌，這些不良飲食習慣還可能與心臟病、糖尿病及高膽固醇等慢性疾病有關，甚至可能與大腸瘜肉及大腸癌的風險相關。
- 精製澱粉類：如白米、白麵包和白麵條等，這些食物的升糖指數較高，會迅速提升血糖水平，進而刺激胰島素的分泌，長期下來容易導致脂肪堆積。
- 高糖食物：如糖果、甜點及含糖飲料等，這類食品不僅熱量高，還會導致血糖急劇波動，增加胰島素負擔，進一步影響肝臟健康。
- 高脂肪食品：尤其是反式脂肪及飽和脂肪含量高的食物，如炸食及某些加工肉類，這些食物會增加肝臟的負擔，並可能促進脂肪肝的形成。
- 高鹽食物：如加工食品、罐頭食品及快餐等，這類食物不僅會影響整體健康，還可能導致水腫及血壓升高，間接影響肝臟功能。
圖片來源：網上圖片、FB