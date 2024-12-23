女子戒1款飯後水果 1年減肥22磅逆轉脂肪肝 醫生警告：與甜品蛋糕同級

飲食太過隨意，即使身形不見肥胖都一樣可以患上脂肪肝。一名60多歲女子就因為太常食一款水果而患上中度脂肪肝。然而僅僅一年後，其醫生驚訝發現她不僅成功減重近10公斤，脂肪肝也完全消失，肝臟恢復正常。這一切的關鍵在於她減少了水果的攝取量。

