脂肪肝｜30歲女不運動減11磅 食番薯+香蕉逆轉脂肪肝 醫生警告食錯方法有反效果
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脂肪肝不予處理，有機會惡化成肝硬化甚至肝癌。一名30多歲女子本身患有輕度脂肪肝，但覆診時被醫生發現體重在短短3個月內減少5公斤，脂肪肝亦隨之全消失。關於減肥祕訣，事主指不過是改變早餐習慣，戒食麵包並轉食番薯及香蕉等多款食物所賜。有醫生就解釋，番薯與香蕉食錯方法可能反令血糖上升，要以特定方法食用先有減肥降血糖效果。
女子不靠運動 改變早餐習慣踢走脂肪肝
台灣胃腸肝膽科專家錢政弘在社交平台上分享有關病例，女事主長期接受脂肪肝追蹤治療，其後覆診時時發現脂肪肝不復存在。錢醫生好奇她是否因變瘦而令脂肪肝消失，對方則指過去3個月內體重由76公斤（約167磅）減至71公斤（約156磅）。
關於減重方法，事主指自己並未做運動動，而是通過改變早餐飲食習慣，包括：
- 戒食麵包
- 1至2個番薯（約100至200克）
- 1隻香蕉
- 間中加2隻烚蛋及1杯咖啡
番薯冷藏後可形成抗性澱粉
錢醫生發現，事主習慣前一日將蒸好的番薯放入雪櫃冷藏，隔日再食用。醫生指冷藏後的番薯澱粉結構會改變，並形成「抗性澱粉」，這種澱粉較難被人體消化吸收，有助於避免血糖升高及控制體重。
香蕉太熟易致血糖上升
至於香蕉，錢政弘指事主選擇食用初熟的香蕉（未有黑點），因其抗性澱粉含量較高，適合減重。錢醫生指隨著香蕉成熟，抗性澱粉會轉化為葡萄糖和果糖，易致血糖上升亦不利減肥；此外，烚蛋是優質蛋白質來源，早餐食烚蛋不僅快速方便，且無需油脂和調味，既健康又無負擔。