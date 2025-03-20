脂肪肝｜30歲女不運動減11磅 食番薯+香蕉逆轉脂肪肝 醫生警告食錯方法有反效果

脂肪肝不予處理，有機會惡化成肝硬化甚至肝癌。一名30多歲女子本身患有輕度脂肪肝，但覆診時被醫生發現體重在短短3個月內減少5公斤，脂肪肝亦隨之全消失。關於減肥祕訣，事主指不過是改變早餐習慣，戒食麵包並轉食番薯及香蕉等多款食物所賜。有醫生就解釋，番薯與香蕉食錯方法可能反令血糖上升，要以特定方法食用先有減肥降血糖效果。

