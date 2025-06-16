脂肪肝｜忽視脂肪肝可致慢性發炎 20％患者跳級惡化變肝癌 醫生推2種超級食物護肝防炎

脂肪肝問題可以透過飲食改善，看似無即時危險，但與此同時亦容易被人忽略。有醫生警告，長期忽視脂肪肝而不加以治療或控制，有可能引致肝硬化甚至靜脈曲張破裂，造成大量出血。此外，部分脂肪肝患者甚至會直接跳過肝硬化階段，變成肝癌，後果相當嚴重。

