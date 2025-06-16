脂肪肝｜忽視脂肪肝可致慢性發炎 20％患者跳級惡化變肝癌 醫生推2種超級食物護肝防炎
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脂肪肝問題可以透過飲食改善，看似無即時危險，但與此同時亦容易被人忽略。有醫生警告，長期忽視脂肪肝而不加以治療或控制，有可能引致肝硬化甚至靜脈曲張破裂，造成大量出血。此外，部分脂肪肝患者甚至會直接跳過肝硬化階段，變成肝癌，後果相當嚴重。
脂肪肝可引致多種嚴重疾病
綜合台灣傳媒報道，當地腸胃科專家張振榕在《TODAY健面聊》節目指出，無論在歐美還是亞洲地區，脂肪肝患者的數量都在逐年增加，主要可歸因於不健康及高熱量的飲食習慣。他指脂肪肝是一種全身性疾病，研究顯示，脂肪肝患者未來罹患高血壓、糖尿病、食道癌、胃癌、大腸癌、胰臟癌及乳癌的風險都會增加。如果長期不改善脂肪肝，可能會引發脂肪肝炎，反覆發炎會導致肝纖維化，最終演變成肝硬化，甚至肝癌。
慢性發炎可致肝臟纖維化 2成患者跳過肝硬化變肝癌
張振榕強調，千萬不要以為脂肪肝無關緊要，若不治療或控制，會導致慢性發炎，長期下來肝臟會纖維化。然而，纖維化是可逆的，透過調整飲食、生活作息及減重，肝臟仍有能力將纖維化降至最低。當體重減少3%至5%時，肝臟發炎會緩和；減少5%至7%時，肝臟纖維化會停止；減少7%至10%時，纖維化甚至會逆轉。如果不加以理會，進入肝硬化階段後，恢復就非常困難。
許多人誤以為肝癌之前必定會出現肝硬化，但事實上，有20%的脂肪肝患者可能會直接跳過肝硬化階段，直接罹患肝癌。曾有患者在追蹤脂肪肝的過程中，半年內未出現肝硬化跡象，但隨後卻突然發現腫瘤，確診為肝癌，令人防不勝防。
脂肪肝患者心肌梗塞風險增近5成
台灣陽明交大臨床醫學研究所教授李美璇率領的研究團隊發現，相較於健康人士，脂肪肝患者罹患任何一種心血管疾病的風險增加近3成，其中又以罹患心肌梗塞的風險最為顯著，上升幅度高達46％。
台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾引述一項瑞士研究指出，脂肪肝患者罹患肝癌的風險會增加16倍，若進一步演變為肝纖維化，風險將驟增至56倍。他指出當肝臟長期處於發炎狀態，其解毒功能逐漸受損，導致體內毒素積聚，進而影響腎功能，並可能提高子宮癌及乳癌的風險。
專家推薦2大超級食物護肝抗炎
要預防脂肪肝問題，錢醫生提出以下5大護肝建議：
- 積極減肥，減輕體重
- 少吃多動，每餐七分飽
- 規律運動，多做中等強度運動
- 規律及充足睡眠
- 遠離高油、高糖等「地雷食物」
此外，錢醫生還推介2種「超級食物」，有助於保護肝臟，消除脂肪肝及肝癌的威脅：
預防脂肪肝食物｜1. 番茄
- 功效：富含茄紅素，具降血壓及穩定膽固醇水平作用，對改善脂肪肝及慢性脂肪性肝炎有效。研究發現，老鼠在食用高膽固醇、高油食物後再食用番茄，其脂肪肝的風險顯著下降。
- 食用建議：選擇較大的番茄品種，例如牛茄，避免選擇過小或過甜的品種。
預防脂肪肝食物｜2. 薑黃
- 功效：其抗炎效果卓越，研究顯示攝取薑黃能有效降低肝酵素（ALT）。
- 食用建議：將薑黃適量加入日常飲食中，或透過補充品每日攝取1000毫克。