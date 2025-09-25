脂肪肝惡化可變肝癌 多食1款水果風險減22% 研究揭3大護肝食物1款甜品上榜
12萬人研究 揭常食蘋果可減脂肪肝風險
Elsevier醫學資訊站的社交平台帖文分享一項發表於《美國臨床營養學期刊》的長達10年研究。研究分析超過12萬名40至69歲成年人的飲食習慣與脂肪肝關聯。結果顯示，飲食中類黃酮攝取量最高的人，罹患脂肪肝的風險比攝取量最低者低約19%。其中經常食蘋果的人，脂肪肝風險降低幅度更為顯著，達22%，並且肝臟脂肪含量和肝臟發炎指標（cT1值）也有顯著下降，顯示蘋果對肝臟健康的潛在益處。
茶及黑朱古力同樣有效
除蘋果以外，研究同時指出茶及黑朱古力的攝取與較低的肝臟脂肪含量有關，其中茶及紅椒的攝取與較低的cT1值相關，顯示上述食物可能有助於減緩肝臟的發炎和纖維化過程。長期攝取富含類黃酮的飲食，不僅能降低脂肪肝風險，還有助於維持肝臟功能，減少慢性發炎反應。
脂肪肝可惡化成肝癌
脂肪肝若不加以控制，可能會迅速惡化成肝癌。有腸胃科醫生指出，許多人誤以為肝癌之前必定會出現肝硬化，但實際上有20%的脂肪肝患者會跳過肝硬化階段，惡化成為肝癌；曾有患者在半年內追蹤脂肪肝時未見肝硬化跡象，卻突然發現腫瘤，確診為肝癌，因此必須提高警覺。
港安醫院（荃灣）肝膽胰臟檢查及治療中心臨床主管及外科顧問醫生馬家榮於《日日健康》專欄指出，脂肪肝若持續惡化，容易出現脂肪性肝炎（多見於非酒精性脂肪肝患者）、肝細胞壞死，並有可能逐漸形成肝纖維化，嚴重者可演變為肝硬化令肝功能衰退，肝癌風險亦比一般人高。臨床上，酒精性脂肪肝的惡化速度一般比非酒精性脂肪肝快。此外，有本地研究指出70歲過後的脂肪肝女患者因演化致嚴重肝病而死亡的風險飆升超越同年齡層的男患者1，因此患脂肪肝的女長者尤其絕不能輕視懷疑惡化的身體異樣。
脂肪肝初期通常無明顯症狀，多數人在健康檢查時才發現。隨著病情發展，部分人可能出現：
- 疲勞、虛弱感
- 腹部不適、脹氣或肝臟位置輕微疼痛
- 食慾不振、體重變化
- 黃疸（病情嚴重時）
脂肪肝在未出現嚴重纖維化或肝硬化前是可以逆轉。只要持之以恆地改善飲食、運動及生活習慣，並控制好三高，大部分患者可在數年內恢復正常肝臟功能。
一般成年人想未雨綢繆，預防脂肪肝，建議由今天起從生活著手：
- 避免肥胖（BMI超出23）及中央肥胖（男士腰圍超出36吋、女士腰圍超出32吋）；
- 避免常進食高糖、高脂飲食、加工食品，尤其含糖飲料、甜品及零食因不少使用了「高果糖粟米糖漿high fructose corn syrup」，以致果糖濃縮高更易攝取過量；
- 避免長期久坐不動、運動量不足；
- 避免酗酒；
- 避免三高失控：定期檢查血糖、血脂、血壓。皆因隨著年齡增長尤其40歲後，男女均可出現代謝功能下降的問題，而女性踏入更年期後因女性賀爾蒙減少亦容易出現心血管問題。