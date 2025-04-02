脂肪肝｜40歲男嚴重脂肪肝險變肝癌 醫生教食西蘭花配1種油 毋須食藥運動半年逆轉病情

外出飲食多屬高油高糖食物，如再加上缺乏運動，即使外形未見肥胖都好容易患上脂肪肝。有醫生就分享指一名40多歲男子有嚴重脂肪肝問題，在醫生建議下他不靠運動、不靠食藥，成功透過改善飲食令病情大幅減輕，關鍵就在於2款食物。

