脂肪肝｜40歲男嚴重脂肪肝險變肝癌 醫生教食西蘭花配1種油 毋須食藥運動半年逆轉病情
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外出飲食多屬高油高糖食物，如再加上缺乏運動，即使外形未見肥胖都好容易患上脂肪肝。有醫生就分享指一名40多歲男子有嚴重脂肪肝問題，在醫生建議下他不靠運動、不靠食藥，成功透過改善飲食令病情大幅減輕，關鍵就在於2款食物。
40多歲打工仔患嚴重脂肪肝 不靠食藥運動成功逆轉
台灣腎臟科醫生江守山在當地健康節目分享一名40多歲打工仔的病例；該患者因重度脂肪肝導致肝功能異常。儘管醫生建議多運動，但患者未能堅持，因此醫生就決定從飲食入手，要求患者戒除精緻糖類及含糖飲料。
關鍵在於西蘭花加「1款油」
在飲食方面，江守山建議患者每日攝取2公克魚油，以協助清除肝臟內的脂肪，同時大量食用西蘭花，因其富含的蘿蔔硫素能在細胞外產生抗氧化物質Nrf2，進而進入細胞核，轉化為解毒蛋白質，協助身體排毒。
經過前6個月的治療，患者的脂肪肝從重度降至中度，肝功能恢復正常；再經過6個月的持續治療，病情進一步改善至輕度脂肪肝，目前病情仍在接受追蹤。江守山強調若重度脂肪肝未妥善治療，可能演變成肝硬化甚至肝癌。他建議患者在接受藥物治療的同時，若能搭配適當的食療，將能獲得更佳的治療效果。
魚油富含Omega-3 避免肝臟脂肪累積
翻查資料，魚油因富含Omega-3多元不飽和脂肪酸（PUFAs），特別是二十碳五烯酸（EPA）和二十二碳六烯酸（DHA），被認為對治療脂肪肝（尤其是非酒精性脂肪肝病，NAFLD）有潛在好處，包括減少肝臟脂肪累積、抗炎及調節膽固醇等等。
2大魚油攝取方式
要攝取足夠魚油，可以從天然食物或補充劑、保健品當中吸收，其中有幾種深海魚就特別富含Omega-3：
1.天然食物（魚類）
推薦魚類：富含Omega-3（EPA和DHA）的深海魚，如鮭魚（salmon）、沙丁魚（sardines）、鯖魚（mackerel）、鱒魚（trout）和吞拿魚（tuna）。
烹調方法：
- 蒸或烤：保留最多Omega-3，避免高溫油炸（超過180°C會破壞脂肪酸）。
- 生食：如製作沙甸魚沙律或吞拿魚壽司（確保新鮮並符合食品安全標準）。
- 燉湯：用鯖魚與蔬菜（如洋蔥、胡蘿蔔）煮低脂湯，避免丟棄湯汁以保留營養。
- 注意：避免過多油脂或重口味調味（如奶油醬），以免增加肝臟負擔。
2.魚油補充劑
形式：膠囊、液態魚油或軟糖，選擇高純度、低氧化產品（查看EPA+DHA含量）。
食用方法：
- 隨餐服用：與含少量健康脂肪的食物（如牛油果、堅果）同食，提升吸收率。
- 分次攝取：若每日劑量較高（如3克），可分早晚各一次，減少胃部不適。
- 冷藏保存：液態魚油開封後應冷藏，避免氧化變質。