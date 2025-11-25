脂肪肝｜毋須斷食運動 10小時進食法改善脂肪肝 降血糖血脂3個月見效

一日三餐的飲食習慣與健康息息相關。許多人認為控制飲食知易行難，但其實只要稍微調整進食時間，亦可能會有意料之外的健康效果。北京大學第三醫院內分泌科副主任醫師楊琨審核的資訊指出，每天將三餐控制在10小時內完成不僅能減低血糖血脂，甚至可以減輕體重、改善脂肪肝，以及緩解身體炎症。

