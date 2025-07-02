脂肪肝｜正確飲水有助燃脂 5大飲水法消除脂肪肝 4個飲水黃金時間提升代謝
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脂肪肝問題日漸普遍，除身形肥胖人士以外就連「瘦底」都有機會中招。有日本肝臟名醫就指出，擺脫脂肪肝的關鍵除改善飲食之外，以正確方式飲水其實都有莫大幫助。對此他就提出4大飲水時機，幫助大家透過簡單做法減低脂肪肝風險。
5大飲水法消除脂肪肝
脂肪肝意指肝臟中性脂肪過量堆積的狀態。據日本傳媒《PRESIDENT Online》報導，當地肝臟外科醫生尾形哲指出，過度飲酒固然會損害肝臟，但近年越來越多滴酒不沾的人亦出現肝臟異常，最常見的就是脂肪肝。他指出脂肪肝如不加以控制就有可能惡化成肝炎、肝功能衰退，甚至是肝硬化或肝癌，特別是代謝症候群患者更要提高警覺。
尾形哲強調要讓代謝恢復正常甚至擺脫脂肪肝，除調節飲食外「飲水」亦屬關鍵；每天至少飲用1500cc（即1.5公升）水有助於促進代謝及燃燒脂肪，同時以下5點亦應注意：
1.分多次少量飲水
比起一次性大量飲水，分次補充水分更有效，建議飲水時機如下：
- 起床後200毫升
- 中午前補充500毫升
- 下午再飲500毫升
- 晚上沖涼前後合共飲300毫升
2.飲常溫水
凍水會抑制胃腸蠕動，影響消化吸收，並減慢新陳代謝。
3.可選無糖氣泡水
氣泡水（梳打水）可提供飽足感，避免暴飲暴食，但要注意必須屬「無糖」；台灣營養師李婉萍曾指出，氣泡水因含有二氧化碳，有胃酸倒流、腸易激問題人士建議少飲。
4.每次如廁後補水
如廁後不立即喝水不會對身體造成負面影響，但養成「排出後補水」的習慣有助於避免忘記補充水分。
5.運動後避免含糖飲料
運動後喝含糖運動飲料不利於改善脂肪肝。
脂肪肝5大常見徵兆
脂肪肝分為「酒精性脂肪肝」及「非酒精性脂肪肝」，其以後者較常見，而脂肪肝症狀並不明顯，較難被發現，但仍可留意以下5種症狀作初步判斷：
- 食慾不振
- 噁心
- 嘔吐
- 右上腹不適
- 疲勞
8種營養素逆轉脂肪肝
台灣營養師余朱青曾提到，肝臟在代謝過程中需要輔酶，雖然人體無法自行合成，但可以透過飲食補充。她推薦以下8種營養素，有助於改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。
1.抗氧化蔬果（維他命A）
- 紅蘿蔔、蕃薯、黑豆、菠菜、通菜、芒果、哈密瓜、木瓜
2.抗氧化蔬果（維他命B）
- 深綠色蔬菜、堅果、乳製品、蘆筍、菠菜、香蕉、葡萄、蝦、生蠔
3.抗氧化蔬果（維他命C）
- 番石榴、奇異果
4.抗氧化蔬果（維他命E、Omega-9）
- 葵花籽油、苦茶油、橄欖油、牛油果
5.優質蛋白質
- 豆腐、豆乾、黃豆製品、瘦肉
6.藻褐素
- 褐藻類的海帶及昆布
7.抗炎抗氧化食材
- 蘆筍、橄欖菜、小唐菜、冬菇、蘑菇
- 茄子、葡萄（花青素）
- 番茄、南瓜（茄紅素）
8.具解毒功能植物營養素
- 西蘭花、椰菜花、椰菜、白菜
她指出，選擇食材時應以原形食物為主，避免加工食品、油炸食物，並控制鹽及食品添加劑的攝取，以免加重肝臟負擔。除了攝取對肝臟有益的食物，還應避免以下食物：
- 高脂、高糖、高鹽的食物
- 酒精
- 來源不明的草藥補品