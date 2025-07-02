脂肪肝｜正確飲水有助燃脂 5大飲水法消除脂肪肝 4個飲水黃金時間提升代謝

脂肪肝問題日漸普遍，除身形肥胖人士以外就連「瘦底」都有機會中招。有日本肝臟名醫就指出，擺脫脂肪肝的關鍵除改善飲食之外，以正確方式飲水其實都有莫大幫助。對此他就提出4大飲水時機，幫助大家透過簡單做法減低脂肪肝風險。

