脂肪肝｜研究揭逆轉脂肪肝飲食法 4個月肝臟脂肪減24% 毋須運動控血糖減腰圍
脂肪肝問題普遍，一旦處理不當甚至可惡化成肝炎、肝硬化甚至肝癌。韓國CHA醫科大學最新研究顯示，一種間歇性的斷食法對代謝功能異常相關脂肪肝疾病患者有顯著效果；維持16個星期的「輕斷食」即可使肝臟脂肪含量下降23.7%，效果幾乎與傳統熱量限制飲食相同，且耐受性良好。
研究設計與方法
有關研究於今年6月刊登於《Journal of Hepatology》。研究屬隨機對照臨床試驗，共納入333名超重或肥胖的脂肪肝（MASLD）患者，平均年齡44歲，男性佔61%。研究時間為16週，受試者被分為三組：
標準飲食組：113人
限時飲食組（TRE）：110人，每日僅限8小時進食（如10:00～18:00或12:00～20:00），其餘16小時禁
熱量限制組（CR）：110人
研究4大發現結果
1.肝臟脂肪顯著下降
限時飲食組減少23.7%，熱量限制組減少24.7%，標準飲食組則增加0.7%。
2.體重與內臟脂肪減少
限時飲食組體重下降4.6%，腰圍及內臟脂肪均明顯減少，效果與熱量限制組相近。
3.血糖與胰島素指標
三組在空腹血糖、糖化血色素（HbA1c）、胰島素及胰島素阻抗（HOMA-IR）上差異不大，顯示限時飲食與熱量限制對代謝調控效果相似。
4.進食時間差異
不論選擇10:00～18:00或12:00～20:00進食，對肝臟脂肪、體重及血糖的影響皆相同，重點在於持續維持16小時禁食。
安全性與臨床意義
研究顯示，在16週試驗中，限時飲食組未出現嚴重不良反應，受試者普遍能持續執行，耐受性佳。研究團隊認為，限時飲食的效果與傳統熱量限制相當，但操作上更具彈性，對亞洲人尤為適合，能與日常飲食習慣結合，如兩餐正餐加一份小點心。
什麼是「168限時飲食法」？
間歇性禁食（Intermittent Fasting, IF）是一種透過「週期性進食與禁食」來改善健康的飲食模式，其中最普遍的是「16:8限時飲食法」（Time-Restricted Eating, TRE），具體做法為：
- 每天8小時內正常飲食
- 其餘16小時禁食，只能飲用水、無糖茶或黑咖啡
研究認為，這種模式不僅易於執行，也更貼近日常生活，對改善代謝健康具實際效益。