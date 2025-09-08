脂肪肝｜研究揭逆轉脂肪肝飲食法 4個月肝臟脂肪減24% 毋須運動控血糖減腰圍

脂肪肝問題普遍，一旦處理不當甚至可惡化成肝炎、肝硬化甚至肝癌。韓國CHA醫科大學最新研究顯示，一種間歇性的斷食法對代謝功能異常相關脂肪肝疾病患者有顯著效果；維持16個星期的「輕斷食」即可使肝臟脂肪含量下降23.7%，效果幾乎與傳統熱量限制飲食相同，且耐受性良好。

