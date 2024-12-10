高峰期重185磅患脂肪肝 醫生晚餐戒1種食物 1年減足40磅逆轉高血糖

脂肪肝問題相當普遍。中大一項調查曾經發現，全港約有4分之1人患有脂肪肝，同時脂肪肝亦非肥人「專利」；一旦飲食不當，即使身形未見超重亦可患上脂肪肝。台灣有醫生就自身減肥經歷，透過戒除一種常見食物，1年內就成功減去40磅，甚至逆轉了高血壓和脂肪肝。

