高峰期重185磅患脂肪肝 醫生晚餐戒1種食物 1年減足40磅逆轉高血糖
肝臟醫生曾重達185磅患脂肪肝 食水煮餐、低卡餐未見成效
綜合當地傳媒報道，台灣北投健康管理醫院副院長、肝膽腸胃科醫生梁程超透露，他的體重曾達到84公斤（約185磅），並因此患上中度脂肪肝和高血壓，需依賴藥物控制病情。為了成為病人的榜樣，他決心減肥。雖然嘗試過少吃多動、吃水煮餐、低卡路里飲食等方法，但因難以持續而未能成功。
在一次機緣下，梁程超接觸到「半醣飲食法」，即將日常攝取的醣類減半，當中重點是由晚餐不吃白飯開始，短短一個月就已經減去5公斤（約11磅），1年後更是足足減去40磅且體重未有反彈，無需再依賴藥物控制病情。
醫生拆解減醣重要性
梁程超指出，肥胖的成因多樣，其中胰島素是關鍵因素。胰島素由胰臟分泌，負責將醣份運送到細胞內，多餘的醣會轉化為肝醣儲存，若仍有剩餘則轉化為脂肪。由於肝醣儲存有限，而脂肪儲存無限，當脂肪不斷累積，便會導致肥胖。胰島素分泌過多會引發胰島素阻抗，令血糖難以進入細胞，增加飢餓感，形成惡性循環。
減肥秘訣與3大高危食物
梁程超總結出兩個減肥秘訣及3個飲食陷阱，供各位參考：
減肥秘訣
1. 進食順序建議為「水、肉、菜、飯」，以避免胰島素過量分泌。
2. 經常運動：運動能消耗多餘熱量，並提高肌肉細胞對胰島素的敏感性。
需避開的食物
1. 由水果製成的果汁
2. 手搖飲品
3. 主食「三白」，即白糖、白飯及白麵條
健康飲食與運動建議
梁程超提醒，日常飲食中應攝取足夠的蛋白質和蔬菜，魚、肉、蛋、奶、豆腐都是良好的蛋白質來源，而多樣化的蔬菜則提供多元植化素。此外，他建議透過適度運動，尤其是高強度間歇性運動（HIIT），來燃燒內臟脂肪，提升心肺功能及訓練核心肌群。
燕麥取代白飯有效減糖
透過「戒白飯」以解決脂肪肝的個案並非首次出現，台灣家庭醫學科醫生陳欣湄早前曾分享病例，指一名30多歲女子體重超過80公斤（約176磅），同時有高體脂及血脂問題。病人其後聽從醫生指示，以燕麥取代白飯作為主食，經1年努力後成功減重20公斤（約44磅），過程更是相當輕鬆。
陳欣湄解釋，燕麥是一種超級食物，富含營養素，尤其是膳食纖維，對於減重者來說非常適合，因為它能增加飽足感。此外，燕麥中含有「β-葡聚醣」，研究顯示，攝取3克的β-葡聚醣（相當於75克生燕麥）有助於控制總膽固醇，並降低「低密度脂蛋白膽固醇」（LDL）。