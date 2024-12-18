餐餐食烚菜減走11磅 29歲女半年後患嚴重脂肪肝 醫生拆解4類「瘦人」高風險

脂肪肝並非肥胖人士的專利！來自內地寧波市的一名29歲女子，為了減肥而選擇每餐只吃白烚蔬菜，半年後雖然成功減去約5公斤（約11磅），卻不幸患上嚴重脂肪肝。醫生指出，這種飲食方式可能會導致脂肪肝，並指出4類瘦人容易患上脂肪肝，而且外表纖瘦可能只是「假瘦」。

