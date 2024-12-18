餐餐食烚菜減走11磅 29歲女半年後患嚴重脂肪肝 醫生拆解4類「瘦人」高風險
半年素食減肥 反而加重脂肪肝
據《寧波晚報》早前報道，女事主身高約160厘米，出事半年前體重約58公斤（約128磅），整體身型正常但有小肚腩。她在體檢中發現自己患有輕度脂肪肝，認為是因為平時肉類攝取過多，於是決定以素食減肥，希望在半年內改善脂肪肝。
戒碳水化合物反致脂肪肝惡化
為了逆轉脂肪肝，她開始了長達半年的素食生活，戒掉肉類和精製碳水化合物（如白飯、粉麵、麵包等），每餐主要以白烚蔬菜和蒸雜糧為主，僅配少量主食。半年後，她的腰腹明顯變得平坦，體重減少約5公斤。然而，覆診時卻發現脂肪肝不但沒有改善，反而惡化至中重度。她感到非常驚訝，稱「這半年我都吃素，基本上都是白烚蔬菜，怎麼會查出中重度脂肪肝呢？這不科學啊！」
不當減肥加劇脂肪肝2大原因
寧波大學附屬第一醫院感染科醫生楊乃彬指出，許多人誤以為脂肪肝是肥胖人士的「專利」，這種說法不完全正確。對於因肥胖引致脂肪肝的人來說，減肥的確有助於改善病情，但若減肥方式不健康，反而可能因蛋白質攝取不足而加重脂肪肝。
楊乃彬醫生解釋，不健康的減肥方式，如過度節食和蛋白質攝取嚴重不足，可能會加劇脂肪肝的症狀。
1. 蛋白質攝取不足
肝臟需要蛋白質來分解和代謝脂肪，若蛋白質不足，肝臟內的脂肪無法被運送出去，最終形成脂肪肝。此外，蛋白質是增加骨骼肌的重要來源，而骨骼肌有助於對抗胰島素抗性，緩解脂肪肝，因此缺乏蛋白質可能會令脂肪肝惡化。
2. 熱量攝取不足
長期以白烚蔬菜為主食，身體無法獲得足夠的能量，脂肪會快速分解，產生大量脂肪酸進入肝臟長時間停留，容易引發脂肪肝。
4類瘦人患脂肪肝風險高
楊乃彬醫生指出，脂肪肝並非肥胖人士的專利，約有20%至30%的脂肪肝患者體重正常甚至偏瘦。他指出以下4類「瘦人」屬於高風險群體：
1.向心性肥胖族群（假瘦）
這類人雖然體重和BMI指數不高，四肢和軀幹看似偏瘦，但腹部堆積不少脂肪，患脂肪肝的機率相當高。
2.肌少症患者
常見於長者和停經後的女性。
3.糖尿病患者
糖尿病和脂肪肝往往互為因果，部分糖尿病患者體型消瘦，也可能患有脂肪肝。
4.營養不良性的脂肪肝
常見於長期素食者和蛋白質攝取嚴重不足者。
此外，某些藥物、丙肝病毒、酒精等因素在特定情況下也可能誘發脂肪肝。