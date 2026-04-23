健康飲食｜40歲男常外食腎功能如80歲 戒1類食物3個月成功逆轉 重拾血管健康血壓回復正常

生活繁忙，為求方便很多人都會選擇在外用膳，往往帶來營養失衡風險。有腎臟科醫生分享個案，指一名40多歲男子因長期食即食麵及加工食物，導致腎臟功能急速衰退如80歲老翁。事主在醫生指示下戒除相關食物3個月，腎功能果然有顯著改善。

