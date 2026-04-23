健康飲食｜40歲男常外食腎功能如80歲 戒1類食物3個月成功逆轉 重拾血管健康血壓回復正常
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生活繁忙，為求方便很多人都會選擇在外用膳，往往帶來營養失衡風險。有腎臟科醫生分享個案，指一名40多歲男子因長期食即食麵及加工食物，導致腎臟功能急速衰退如80歲老翁。事主在醫生指示下戒除相關食物3個月，腎功能果然有顯著改善。
攝取過量超加工食品 磷酸鹽致血管鈣化傷腎
台灣腎臟科醫生洪永祥近日分享病例，指該名40多歲外賣員雖無糖尿病史，但平時為了節省金錢與時間，每星期有4至5日會以一碗即食麵、一條香腸及一罐汽水作晚餐。極度依賴超加工食品的飲食習慣導致其腎絲球過濾率下跌至僅餘60分、腎臟衰退程度等同70至80歲長者。
洪醫生指出，即食麵、香腸其實都屬於「超加工食物」，它們普遍含有極高的磷酸鹽，長期攝取會導致血管鈣化，進而令腎絲球嚴重受損。此外，這類食品所添加的大量鈉質、香精、色素及防腐劑亦會對腎臟代謝造成極沉重負擔。
戒食3個月腎功能回升 50萬人研究揭發病風險
針對上述情況，洪醫生建議該患者立即全面戒除超加工食品，改為進食天然原型食物並增加飲水量。經過3個月飲食調整，患者的腎功能指標進步了20分，原本不穩定的血壓亦回復正常水平。
超加工食物隱藏多種壞處；洪醫生引述一項涵蓋50萬人的大型醫學研究。數據顯示，日常飲食中每增加10%超加工食物攝取量，罹患腎衰竭的機率就會相應增加7%。
日常飲食需警惕 8大常見超加工食物
超加工食品通常經過工業化的多重處理，配方複雜且添加了多種化學物質。大眾在日常選購食物時，應特別留意並盡量減少進食以下常見的超加工食品：
- 即食麵、即溶湯包及調味粉
- 香腸等各類加工肉類
- 罐頭食品
- 快餐及各類煎炸食物
- 薯片、餅乾等零食
- 工廠大量製作的蛋糕與甜品
- 加工乳製品與奶精飲品
- 含糖汽水、人工甜味飲品或部分標榜低糖的飲品