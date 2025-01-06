2種早餐常見食物竟傷腎？ 20歲男腎功能急跌洗腎續命 營養師拆解原因教1招自保

早餐麵包配牛奶看似健康，但原來不一定適合所有人。台灣一名20多歲男子每日早午兩餐都食同樣2款食物，未料最後卻導致腎臟功能急速衰退，最終需要終生洗腎。有腎臟科醫生就提醒，即使是看似健康的食物，如長期經常食用亦可能會對腎臟造成損害。

