2種早餐常見食物竟傷腎？ 20歲男腎功能急跌洗腎續命 營養師拆解原因教1招自保
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早餐麵包配牛奶看似健康，但原來不一定適合所有人。台灣一名20多歲男子每日早午兩餐都食同樣2款食物，未料最後卻導致腎臟功能急速衰退，最終需要終生洗腎。有腎臟科醫生就提醒，即使是看似健康的食物，如長期經常食用亦可能會對腎臟造成損害。
20歲男麵包+牛奶做早餐 腎功能退化需終生洗腎
台灣營養師許瓊月曾於當地節目《醫師好辣》分享病例：該名剛大學畢業的20多歲男子，因為忙於準備考試，每天的早餐和午餐都在便利店解決，幾乎每次都選擇麵包和牛奶。4個月後，他被診斷出腎功能急速退化，最終需要終生洗腎。
2大早餐常見食品 互相配合竟傷腎？
食麵包做早餐實在相當正常，何以竟會傷腎？許瓊月解釋指麵包其實屬於高鈉食物，且為了增加蓬鬆口感，生產過程中常加入磷酸鹽。高磷和高鈉的組合會加重腎臟的負擔。此外，該男子本身患有先天性腎功能異常，需要長期監測腎功能的變化。
許瓊月續指，一般慢性腎衰竭患者通常需要5至15年才會惡化到需要洗腎的程度。然而，該男子的病情本來控制良好，直到他開始以麵包作為每日兩餐的主食，導致腎臟情況急劇惡化。
相隔1小時再飲牛奶更有效補鈣
許瓊月還提到，牛奶雖然是補鈣的健康選擇，但由於麵包中含有磷酸鹽，磷會影響鈣質的吸收。她建議，吃完麵包後應隔一小時再喝牛奶，以便更有效地補充鈣質。
腎臟科醫生提10大傷腎食物
事實上，台灣毒物科護理師譚敦慈及腎臟科醫生洪永祥曾列出10大高鉀食物，如食用過量可能導致體內磷酸鹽過多，令腎病或慢性腎衰竭病情惡化，大家最好注意食用份量：
- 番茄：200mg/100g
- 牛油果：271mg/100g
- 奇異果：291mg/100g
- 香蕉：368mg/100g
- 菠菜：510mg/100g
- 淮山：533mg/100g
- 咖啡豆：1096mg/100g
- 紅豆：1203mg/100g
- 黑豆：1632mg/100g
- 黃豆：1667mg/100g
本港年增1400人洗腎換腎 腎病10大先兆要留神
本港每10人就有1人患有不同程度的腎病，每年更有多達1400名新症病人，因為末期腎病而需要洗腎或換腎。腎病與三高（高血壓、糖尿病、高血脂）往往息息相關。根據醫管局「智友站」資料，腎病及慢性腎衰竭在初期階段時徵狀並不明顯，但可留意以下10大徵狀：
- 小便帶血 / 茶色尿 (血尿)
- 小便帶泡沫 (蛋白尿)
- 小便混濁 (尿感染)
- 小便赤痛、頻密
- 小便感困難、不暢順
- 小便排出小沙石
- 多尿、尿量減少、夜尿
- 腰腹疼痛
- 足踝或眼皮浮腫
- 血壓高
圖片來源：網上圖片