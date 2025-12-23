腎衰竭｜38歲男子不靠藥物8個月改善腎功能 醫生推薦3類護腎食物逆轉病情

肥胖不僅影響外觀，更會對內臟器官造成嚴重損害。一名從事保險業的38歲男士，因工作繁忙經常感到疲倦，直至接受健康檢查才驚覺已患上腎衰竭第四期。透過醫生指導的飲食調整方案，他在沒有服用任何藥物的情況下，僅用8個月時間便成功改善腎功能。

