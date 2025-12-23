腎衰竭｜38歲男子不靠藥物8個月改善腎功能 醫生推薦3類護腎食物逆轉病情
肥胖不僅影響外觀，更會對內臟器官造成嚴重損害。一名從事保險業的38歲男士，因工作繁忙經常感到疲倦，直至接受健康檢查才驚覺已患上腎衰竭第四期。透過醫生指導的飲食調整方案，他在沒有服用任何藥物的情況下，僅用8個月時間便成功改善腎功能。
肥胖引發慢性發炎 腎臟首當其衝
家庭醫學科醫生李唐越在其Facebook專頁分享此病例，解釋脂肪組織並非單純的儲存器官，而是一個活躍的內分泌系統，會不斷分泌發炎因子，令身體長期處於慢性發炎狀態。在這種情況下，腎臟往往是最先受到影響的器官。
體重超標疲勞不斷 檢查揭腎衰竭四期
該名男士身高175厘米，體重高達95公斤，由於工作關係經常感到異常疲勞。在一次例行體檢中，醫生發現他已罹患腎衰竭第四期，同時身體的發炎指數亦明顯超標。
患者對此結果感到相當困惑，認為自己只是體重稍重，不明白為何腎臟會出現如此嚴重的問題。經醫生詳細了解後發現，他因工作繁忙、應酬頻繁，長期進食高油脂、高鹽分、高糖分的食物，而且含糖飲料幾乎不離手。
三大類護腎食物 取代藥物治療
面對這種情況，醫生並沒有採用激進的藥物治療方案，反而選擇從護腎及抗發炎的飲食模式入手。患者在完全沒有使用任何藥物的前提下，僅透過調整飲食習慣和生活方式，8個月後體重逐漸下降，發炎狀況及腎臟負擔亦顯著改善。
具體的飲食調整方案包括以下三大類食物：
1. 蛋白質食物優先選擇魚類 減少攝取油炸、滷製及各類加工肉製品，改以新鮮魚類作為主要蛋白質來源。
2. 日常主食改用全穀雜糧 以黑米、紫米等全穀類食物，完全取代精製澱粉類食品。
3. 多樣色彩蔬菜攝取 進食各種顏色的蔬菜，讓豐富的植化素成為身體的天然「滅火隊」，有效對抗慢性發炎。