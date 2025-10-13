腸道健康｜飲黑豆漿取代肉類養腸道好菌 穩定血糖上升抗老抑制發炎
台灣家庭醫學科及肥胖專科醫生王姿允近日分享一項研究，指出黑豆漿作為蛋白質來源，能有效取代豬肉，並降低體內的「糖化終產物」。這項研究顯示，黑豆漿不僅能提供植物蛋白，還能促進腸道健康，降低發炎指數。
研究揭示黑豆漿的多重益處
王姿允在其社交平台專頁「王姿允醫師。我的無齡秘笈」中指出，根據2025年發表於國際知名醫學期刊《Food & Function》的研究，研究團隊針對肥胖及糖尿病前期患者進行一項為期16週的隨機交叉試驗。試驗中，受試者在兩個干預期內以黑豆漿取代豬肉作為蛋白質來源，並設有對照期持續食用豬肉。兩種飲食的蛋白質總量保持不變，並設有洗脫期以恢復原飲食，再轉換至另一組飲食方式。
黑豆漿的代謝調節功能
研究結果顯示，當受試者以黑豆漿取代部分肉類時，體內的糖化終產物（dAGEs）顯著下降。更令人驚訝的是，腸道健康也得到改善，不僅有益菌增加，還有助於製造丁酸等短鏈脂肪酸的菌群增多。這些代謝物能夠保護腸道、穩定血糖並減少發炎，顯示黑豆漿不僅僅是植物蛋白，還能調節代謝，減少有害毒素並促進有益菌群的生長。
植物蛋白的抗老化潛力
王姿允指出，糖與肉類蛋白質結合後會在體內產生dAGEs，這些物質會引發氧化壓力和發炎反應，是老化、代謝異常及慢性疾病的重要原因。而植物性蛋白如黑豆漿則不會促進dAGEs的生成，反而能降低其濃度，從源頭延緩老化。
選擇正確的蛋白質來源
王姿允強調，高蛋白飲食的關鍵在於選擇「哪種」蛋白質，而非「吃多少」。過多的動物性蛋白會增加dAGEs及腎臟負擔，相反，豆類蛋白則有助於保持年輕狀態。若希望減齡並護腸，不妨考慮以黑豆漿、豆腐、豆干等豆製品取代部分肉類。