飲食健康｜男子膽固醇超標 靠食大蒜降血脂防大腸癌 醫生推薦1種食法炒熟恐失效

大蒜被廣泛認為是一種具有抗癌特性的食物，並且有助於降低血脂。有營養專家近日分享病例，指一位膽固醇偏高的病人希望尋求食藥以外的方法改善健康。醫生就建議病人每天攝取大蒜素，並配合適當飲食和生活方式的調整。半年後成功令病人膽固醇指數大幅下降。

