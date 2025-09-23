膽固醇飲食｜餐前1款飲品脂肪排出增55% 連飲7日壞膽固醇降15% 醫生列7大食物減脂必食
廣告
長期血脂偏高會增加心肌梗塞及中風風險。有醫生分享指有研究顯示，食用「高黏度亞麻籽可溶性纖維」能顯著提升脂肪排出量，並降低血中膽固醇水平，稱可溶性纖維能有效將體內油脂帶走，但亦強調飲食不能完全取代治療，尤其對因遺傳因素導致膽固醇代謝不良的人而言更應該及時就醫。
連飲7日 脂肪排出增5成
台灣減重醫生蕭捷健於社交平台撰文指，一項雙盲隨機交叉試驗邀請健康人士參與，連續7天、每天三餐前飲用含高黏度亞麻籽可溶性纖維的飲品。結果顯示，受試者糞便中的脂肪排出量較對照組高出55%，總膽固醇下降12%，壞膽固醇（LDL）則下跌15%。
系統性分析 膽固醇下降具劑量效果
蕭捷健補充指，另一篇於2023年發表的系統性分析，涵蓋181項隨機對照試驗、共1萬4,505名成人，結果顯示每天額外攝取可溶性纖維，總膽固醇平均下降10.82 mg/dL，LDL下降8.28 mg/dL；若每日增加5克攝取量，LDL可再下降約5.6 mg/dL。
可溶性纖維食物來源廣泛
蕭捷健解釋，關鍵在於可溶性纖維遇水後變得黏稠順滑，能「綁架」脂肪，並將之隨糞便排出，從而降低血中膽固醇。除亞麻籽外，奇亞籽、秋葵、木耳、洋車前子、昆布、海帶芽等亦富含可溶性纖維。相反，不可溶性纖維如小麥麩皮則作用有限，過往研究顯示即使每日攝取19克持續一個月，總膽固醇、LDL及好膽固醇（HDL）均無顯著改變。