膽固醇飲食｜餐前1款飲品脂肪排出增55% 連飲7日壞膽固醇降15% 醫生列7大食物減脂必食

長期血脂偏高會增加心肌梗塞及中風風險。有醫生分享指有研究顯示，食用「高黏度亞麻籽可溶性纖維」能顯著提升脂肪排出量，並降低血中膽固醇水平，稱可溶性纖維能有效將體內油脂帶走，但亦強調飲食不能完全取代治療，尤其對因遺傳因素導致膽固醇代謝不良的人而言更應該及時就醫。

