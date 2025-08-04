飲茶養生｜減壞膽固醇控血糖 專家推薦博士茶6大益處 不怕失眠注意飲用方法
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南非國寶茶（又名博士茶）被譽為「南非紅寶石」，其優點是零熱量且不含咖啡因。有營養專家引述研究結果指出，博士茶具抗氧化、保護心血管、降血脂及穩定血糖等多重功效，其無咖啡因特定亦對容易心悸失眠的人而言特別優秀，但與此同時專家亦提醒要注意飲用份量。
國寶茶減壞膽固醇 有助抗氧化控血糖
營養醫學醫師劉博仁在其社交平台撰文指，國寶茶（Rooibos Tea）其實源自南非，是一種草本植物。與綠茶及紅茶不同地，它完全不含咖啡因。根據2023年發表在《The health benefits of rooibos tea in humans》的回顧性研究，國寶茶能有效降低低密度脂蛋白（壞膽固醇）和三酸甘油酯，並提升高密度脂蛋白（好膽固醇），同時增強體內的抗氧化狀態，對血糖控制亦有幫助。
不含咖啡因 避免引致心悸失眠
劉博仁再引述2024年另一份研究結果，指長期飲用國寶茶可能對心血管功能有潛在保護效果，並進一步降低心血管疾病風險。除心血管保護外，國寶茶的抗氧化能力對神經系統也有益處。
劉博仁提到，2025年Chipofya等人的研究發現，國寶茶能減少神經炎症、抑制神經細胞凋亡，對神經系統有潛在的保護效果。這對於長期承受壓力、睡眠品質不佳或高齡者來說，是一個值得關注的好處。
雖然綠茶、烏龍茶或黑咖啡都有若干益處，但對於那些對咖啡因敏感或飲茶後容易心悸失眠人士而言，國寶茶就是另一個理想選擇；它不僅不含咖啡因，還有助於抗氧化、護心、穩定血糖及舒緩壓力，但前提是適量飲用並考慮個人體質。
注意每日飲用份量 睡前飲亦無妨
注意事項方面，南非國寶茶建議每日飲用量約2至3杯，最多不超過6杯； 雖然博士茶不含咖啡因，睡前飲用也無妨，但仍建議適量，以免造成不適。
每日飲用量：建議2-3杯，最多不超過6杯。
沖泡方式：以300cc左右的熱水沖泡茶包，煮沸後再以小火加熱10分鐘，可充分釋放抗氧化物和礦物質。
飲用時間：無咖啡因，可在任何時間飲用，餐後飲用有助於消化。
特殊情況：體質虛寒或經期期間應避免飲用，以免造成不適。