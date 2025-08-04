飲茶養生｜減壞膽固醇控血糖 專家推薦博士茶6大益處 不怕失眠注意飲用方法

南非國寶茶（又名博士茶）被譽為「南非紅寶石」，其優點是零熱量且不含咖啡因。有營養專家引述研究結果指出，博士茶具抗氧化、保護心血管、降血脂及穩定血糖等多重功效，其無咖啡因特定亦對容易心悸失眠的人而言特別優秀，但與此同時專家亦提醒要注意飲用份量。

