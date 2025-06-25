膽固醇｜研究揭常食1款豆類 3個月膽固醇回復正常 減心臟病風險糖尿病患都有效
廣告
年長人士經常要面對「三高」問題，膽固醇過高正是其中「一高」。事實上，膽固醇除會由人體自然產生外，亦會受日常飲食影響，換言之調整日常飲食亦是降低膽固醇方法之一。一項最新研究發現，每天食用一種豆類能有效將膽固醇水平降至正常範圍，故此有專家建議高膽固醇人士可考慮將該種豆類納入日常飲食，以取代較不健康食物。
食2種豆類3個月 膽固醇回復至正常水平
據英國《每日郵報》報道，伊利諾理工學院（Illinois Institute of Technology）一項研究顯示，連續3個月每天食用鷹嘴豆的受試者，其膽固醇水平降至正常範圍。研究同時發現黑豆亦帶有類似的健康效益。
研究的主要作者Morganne Smith建議，高膽固醇人士可用鷹嘴豆或黑豆取代飲食中較不健康的選擇，並將這些豆類納入日常飲食中，例如用作濃湯底料或沙律配料，甚或搭配白飯食用。
同時降低體內發炎程度
在為期12個星期的研究中，研究團隊分析72名糖尿病前期患者在飲食中加入豆類的效果。實驗中受試者被隨機分配至實驗組，每天食用1杯鷹嘴豆或黑豆，對照組則僅食用白飯。研究團隊在實驗開始前、期中及6星期後進行血液檢測，以測量膽固醇濃度、血糖及發炎程度。
結果顯示，每天食用鷹嘴豆的受試者，其膽固醇濃度顯著下降，從每分升血液200.4毫克降至185.8毫克，低於建議的200毫克上限，而食用黑豆的受試者則顯示發炎程度降低。
壞膽固醇增心臟病、中風風險
研究團隊指出，食用鷹嘴豆及黑豆有助糖尿病前期患者降低膽固醇和發炎程度。然而Morganne提醒食用相關產品時應注意糖鹽含量，否則可能增加心臟病風險。
科學家認為，這些豆類能促進腸道益菌的生長，從而幫助清除血管內的壞膽固醇；膽固醇是一種類似脂肪的蠟狀物質，是維持身體功能的重要成分。膽固醇分為對身體有益的高密度膽固醇（好膽固醇）及過量有害的低密度膽固醇（壞膽固醇），後者會在血管內形成斑塊，阻塞動脈，與心臟病和中風有關。
糖尿病與心血管疾病關連
根據心臟基金會的資料，糖尿病患者罹患心臟病或中風的風險是一般人的兩倍。相關研究估計，四分之三的糖尿病患者同時面臨膽固醇過高的問題。