膽固醇｜研究揭常食1款豆類 3個月膽固醇回復正常 減心臟病風險糖尿病患都有效

年長人士經常要面對「三高」問題，膽固醇過高正是其中「一高」。事實上，膽固醇除會由人體自然產生外，亦會受日常飲食影響，換言之調整日常飲食亦是降低膽固醇方法之一。一項最新研究發現，每天食用一種豆類能有效將膽固醇水平降至正常範圍，故此有專家建議高膽固醇人士可考慮將該種豆類納入日常飲食，以取代較不健康食物。

